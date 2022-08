Loredana Lecciso su Romina Power: “La verità verrà fuori, è questione di tempo e io sono paziente” Intervistata da NuovoTv, Loredana Lecciso è tornata a parlare brevemente del suo rapporto con Romina Power. Poi ha aggiunto: “Tornare in tv? Sì, ma con mia figlia Jasmine”.

A cura di Daniela Seclì

In occasione del suo cinquantesimo compleanno, che festeggerà il 26 agosto, Loredana Lecciso sta rilasciando una serie di interviste. La più recente è stata pubblicata da Nuovo Tv. La showgirl ha parlato di cosa le piacerebbe fare in televisione e ha anche detto la sua sul rapporto con Romina Power.

Cosa ha detto Loredana Lecciso su Romina Power

Poche parole sibilline, così Loredana Lecciso ha commentato il suo rapporto con Romina Power. In passato, Al Bano aveva addirittura rivolto un appello pubblico alle due donne, perché trovassero un equilibrio tra loro: "Incontratevi e fate pace, vi amo". Le dichiarazioni di Loredana Lecciso, tuttavia, non lasciano intendere che tra lei e l'ex moglie del cantante sia nata una bella amicizia: "La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente".

Il rapporto con Al Bano e il desiderio di tornare in tv con Jasmine

Loredana Lecciso è anche tornata a parlare del suo rapporto con Al Bano: "Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale". Inoltre, ha spiegato a quale condizione tornerebbe in tv: "Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Su Novella 2000, intanto, ha fatto sapere che sente di poter tracciare un bilancio positivo dei suoi primi 50 anni:

