Amanda Lecciso entra al Grande Fratello: “Il mio cuore oggi è solo. Loredana è stata una madre per me” Amanda Lecciso è una nuova concorrente del Grande Fratello. Ad accompagnarla fuori la casa di Canale 5, sua sorella Loredana, della quale parla, definendola come una madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Tra i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello, c'è anche una parente vip, si tratta di Amanda Lecciso. La più piccola delle sorelle ha deciso di mettersi alla prova in questa avventura televisiva, pur non avendo mai avuto niente a che fare con il mondo dello spettacolo, se non per vie collaterali. Ad accompagnarla in questo ingresso, seppur a sua insaputa, è la sorella Loredana a cui, però, è stato subito assegnato un compito particolare.

Loredana Lecciso lontana dalla tv e il rapporto con la sorella

Poco dopo l'inizio della puntata del reality di giovedì 19 settembre, Alfonso Signorini accoglie in studio Loredana Lecciso, per prepararla all'ingresso di sua sorella nella casa più spiata d'Italia. Il conduttore, quindi, si intrattiene facendo due chiacchiere con la moglie di Albano Carrisi chiedendole come trascorre il suo tempo lontano dalla tv e come ha accolto la notizia riguardante sua sorella:

Leggo, le mie passeggiate nel bosco. Sinceramente no, non mi aspettavo che mia sorella facesse questa esperienza, il tutto mi emoziona, è una grande emozione essere qui, l’idea che venga mia sorella, che è tanto più giovane di noi, ha 15 anni di meno, io al Grande Fratello sto affidando una cosa molto preziosa. Io e mia sorella gemella Raffaella ci siamo sempre definite più mamme che sorelle, quindi le nostre figlie è come se fossero le sue sorelle.

È il momento per Amanda Lecciso di presentarsi al grande pubblico e arriva sul red carpet che si trova all'ingresso della Casa. Ad accoglierla, la voce di Alfonso Signorini che, quindi, inizia a chiederle qualcosa sul suo conto. Dopo aver visto alcune foto di famiglia, Amanda si apre: "Così vuoi già farmi emozionare. Con Raffaella e Loredana abbiamo 15 anni di differenza, io non ho vissuto i miei fratelli in casa, lei è andata via quando io avevo 3-4 anni, per andare all'università. Ma sono stata viziata, mi portavano regali ogni volta che tornavano". Partecipare al Grande Fratello non era un'opzione che aveva mai preso in considerazione: "Mai lo avrei pensato, ma è il momento giusto, i miei figli sono grandi, posso fare questa esperienza". I suoi figli che hanno 10 e 16 anni e ha avuto da due uomini diversi: "Però c'è rispetto e amore, che sono fondamentali in qualsiasi tipo di famiglia". E a proposito di famiglia, il suo ingresso nella casa è addolcito dalla presenza di Loredana che, intanto, in attesa del suo arrivo era stata mandata in un posto appositamente creato per preparare delle orecchiette: "No, ma io sono più negata di lei, che avete capito" dice Amanda. Per fortuna, però, Alfonso Signorini aveva per loro un piano b, quindi la nuova gieffina non entrerà in casa a mani vuote.