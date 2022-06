Al Bano su Loredana Lecciso: “Dopo momenti neri, c’è equilibrio. Insieme ospitiamo i profughi ucraini” Al Bano, intervistato dal settimanale Gente, ha speso parole bellissime per la compagna Loredana Lecciso: “È bella, intelligente, attenta, pratica, mi piace la sua solidità”.

A cura di Daniela Seclì

Al Bano Carrisi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente. L'artista ha parlato dell'equilibrio ritrovato con Loredana Lecciso e della decisione comune di ospitare nella loro tenuta alcuni profughi ucraini, per offrire loro sostegno e protezione mentre il loro Paese è in guerra.

Al Bano e Loredana Carrisi, un amore che dura da più di vent'anni

Sebbene non siano mancati i momenti di crisi, Al Bano e Loredana Lecciso sono legati da più di vent'anni. Era il 2000 quando l'artista si lasciò alle spalle il matrimonio ormai finito con Romina Power e iniziò a frequentare la sua attuale compagna. Di lei ha detto:

"Sono restio nel raccontare della mia sfera privata, non amo mettere a nudo i sentimenti, per pudore, per riservatezza. Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne, abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi".

Al Bano ha spiegato che anche nei sentimenti si affida al suo animo contadino: "I rapporti in genere sono come le piante: hanno bisogno di cure, attenzioni, pazienza, altrimenti non danno i risultati che ti aspetti. Nel terreno dei miei legami, io non ho mai fatto nascere la gramigna: ho cercato sempre di coltivare frutti e fiori. E questo vale in ogni tipo di rapporto umano".

La decisione di ospitare i profughi ucraini, che fuggono dalla guerra

Da qualche mese, Al Bano e Loredana Lecciso ospitano nella loro tenuta alcuni profughi ucraini. Il cantante ha dichiarato che si è trattato di una decisione comune. Ritiene che non si possa restare a guardare mentre l'umanità soffre: