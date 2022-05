Loredana Lecciso lascia la tv: “Sono tornata a essere una giornalista” Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, lascia definitivamente il mondo della televisione: “Sono tornata a essere giornalista e mamma a tempo pieno”.

A cura di Stefania Rocco

La parentesi televisiva di Loredana Lecciso si è definitivamente conclusa. A distanza di qualche anno dal periodo che la vide televisivamente sovraesposta, la donna ha deciso di tornare al suo primo amore: il giornalismo. Lo racconta in un’intervista al settimanale Grand Hotel cui la compagna del cantante pugliese confessa di avere deciso di percorrere una strada alternativa alla televisione.

Loredana Lecciso: “Giornalista e mamma a tempo pieno”

“Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantato insieme ad Al Bano e sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia”, racconta Loredana confessando che i suoi figli sono tornati in cima alla lista delle priorità, “Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”. La scrittura è una vecchia passione per la Lecciso che lavorava come giornalista per una tv locale pugliese già prima di conoscere Al Bano. Incontrò il cantante perché sua figlia Brigitta, nata dal legame finito con il produttore Fabio Cazzato, frequentava la stessa scuola di Cristel Carrisi.

Loredana Lecciso ha conseguito il tesserino da giornalista pubblicista a gennaio

Loredana Lecciso: “Prima delegavo le mansioni di madre, ho sbagliato”

Loredana confessa infine di avere ripensato alla vita dai ritmi frenetici condotta fino a qualche anno fa, all’epoca in cui tentò di imporsi nel ruolo di nuovo volto televisivo. “Faccio la mamma a tempo pieno”, racconta ancora, “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima tendevo a delegare parecchio le mansioni di madre e in questo ho sicuramente sbagliato. Ma adesso seguo tutto ciò che fanno, forse anche troppo. Partecipo alla loro vita, studio con loro, mi interesso ai loro gusti”. Un cambio di rotta che Loredana sembra vivere con serenità e che l’ha aiutata a recuperare il rapporto con Carrisi, ricominciato dopo una battuta d’arresto durata qualche anno.