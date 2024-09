Lite tra Karina Cascella e Lino Giuliano, la reazione di Alessia Pascarella: “Non è un mostro”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Dopo la lite social tra l'ex volto di Temptation Island Lino Giuliano e Karina Cascella, in queste ore è intervenuta anche Alessia Pascarella, ex fidanzata di lui. Ma andiamo con ordine. Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, è tra coloro che hanno criticato aspramente la scelta di reclutare Lino Giuliano nel cast del Grande Fratello. Sui social gli ha dato dell'ignorante e ha aggiunto: "Non si può prendere in un reality un elemento del genere". La discussione è degenerata fino a quando Lino le ha dato della "fallita".

Alessia Pascarella commenta la lite tra Lino Giuliano e Karina Cascella

In una storia pubblicata su Instagram, Alessia Pascarella ha sostenuto di avere ricevuto tanti messaggi in cui gli utenti le chiedevano un parere sullo scontro social tra Karina Cascella e Lino Giuliano. Così, ha commentato: "Penso che stia degenerando un po' tutto." E ha aggiunto:

Io capisco che quando entri in un programma televisivo ognuno può esprimere il proprio parere, "ci sta", però si deve dare anche peso alle parole che vengono usate…Anche io sono stata giudicata usando parole come soggetto, degrado, cafona ecc. E le persone devono accettare anche di ricevere una risposta, soprattutto quando dall'altra parte c'è una persona forte caratterialmente.

Alessia difende Lino

Alessia Pascarella, allora, ha spezzato una lancia a favore del suo ex fidanzato: "Il mio ex non avrà avuto un comportamento giusto nei miei confronti (ed è il motivo per cui siamo usciti separati). Ma dire che sono stata calpestata e maltrattata, anche meno. Ovviamente voi avete visto un confronto molto acceso, perché siamo due caratteri molto forti, ma non è un mostro, non mi ha maltrattata". Molti sono convinti che Alessia Pascarella stia difendendo pubblicamente Lino Giuliano perché intenzionata a replicare con Lino lo stesso percorso che Perla Vatiero e Mirko Brunetti fecero nella scorsa edizione del Grande Fratello. La parte finale del messaggio della donna sembra essere proprio una risposta a questo:

Se sto qui a rispondere è giusto perché gli sono state attribuite parole pesanti ed essendo una persona che ha fatto parte della mia vita ho voluto esprimermi, (quindi non iniziata a fare film) avrebbe fatto lo stesso anche lui.