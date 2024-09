Lino Giuliano e Alessia Pascarella al GF come Perla e Mirko? La replica alle accuse di un accordo segreto

video suggerito

Lino Giuliano farà parte del cast del Grande Fratello 18. Alessia Pascarella ha replicato a chi è convinto che lei sia pronta a entrare nella casa e che tra loro ci sia un accordo.

A cura di Daniela Seclì

Ora è ufficiale. Lino Giuliano è un concorrente del Grande Fratello 18. La sua presenza nel reality è stata confermata nel salottino di Verissimo di Silvia Toffanin. In queste ore Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino – che con lui ha partecipato a Temptation Island – sollecitata dalle domande dei follower è tornata a parlare dell'esperienza televisiva che Lino farà dal 16 settembre.

Alessia Pascarella sostiene che non si presenterà al Grande Fratello

Sin da quando è iniziato a circolare il nome di Lino Giuliano tra i concorrenti del Grande Fratello, in molti si sono detti convinti che si sarebbe ripetuto il percorso fatto da Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo Temptation Island. Dunque, insinuavano che Alessia Pascarella fosse pronta a intervenire nel reality. In queste ore, un utente le ha chiesto per l'ennesima volta: "Sarai al Grande Fratello anche tu?". E lei ne ha approfittato per ribadire che starà a casa:

Rispondo a questa domanda perché devo stare attenta anche a come mi esprimo. Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale…Una cosa è certa: si dicono cose che non so nemmeno io. Vediamo se così è più chiaro.

Alessia replica all'accusa di essere d'accordo con Lino

Tra coloro che hanno scritto ad Alessia, anche un utente che ha notato una certa tristezza in lei. Pascarella ha ammesso: "A volte ti ritrovi in un cerchio di critiche senza motivo, solo perché le persone pensano qualcosa che non esiste. L'altra volta ho espresso un mio pensiero su Lino e il GF ed è nato un casino…Non so come siete abituati, ma io a una persona che è stata importante per me, auguro sempre il bene. A prescindere da tutto". Poi, ha replicato a chi l'ha accusata di essere ancora fidanzata con Lino Giuliano e dunque di essersi prestata a una farsa:

Da quando è uscita la notizia che Lino sarebbe stato un concorrente del GF, guarda caso sono saltate fuori delle "prove". Però poi ci sono persone che hanno sempre voluto fare TV. Guarda caso, la cosa più importante "ovvero che io e Lino non siamo tornati insieme" nessuno l'ha detta. Il loro intento era un altro, e mi fermo qui, che è meglio.