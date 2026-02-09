L’influencer Gregemamma e il pacchista di Affari Tuoi Francesco Rubino si sono lasciati: “Greg rimarrà al centro”

Gossip
Giorgia Ginevra Nardini, conosciuta sui social come Gregemamma, si sono lasciati e Francesco Rubino, ex pacchista ad Affari Tuoi per il Friuli Venezia Giulia, si sono lasciati. Ad annunciarlo l’influencer con un messaggio su Instagram: “Ho passato un anno difficile. Non voglio entrare nel merito della questione per il bene di nostro figlio Greg”.
A cura di Elisabetta Murina
Francesco Rubino e Giorgia Ginevra Nardini si sono lasciati. Lui aveva partecipato ad Affari Tuoi come pacchista nella puntata del 27 gennaio, dove aveva giocato per il Friuli Venezia Giulia e vinto solamente 2mila euro grazie, mentre lei è una nota influencer conosciuta su TikTok e Instagram come Gregemamma e condivide principalmente il racconto della sua quotidianità da mamma. Insieme hanno un figlio, Greg, nato nel dicembre del 2021.

È stata l'influencer, con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ad annunciare la fine del matrimonio con Francesco Rubino, esperto di sistemi di sicurezza ed ex pacchista di Affari Tuoi: "Io e Francesco ci siamo lasciati. Mi sono presa un po' di tempo per metabolizzare la situazione perché ci tenevo che fosse Greg a saperlo prima e da noi". Nardini non intende "entrare nel merito della questione" per il bene del figlio, che viene prima di qualsiasi altra cosa e che non vuole si trovi in futuro a "leggere quello che è successo (o non successo) su vari siti". Poi ha spiegato: "Ho passato un anno difficile a livello personale, gli ultimi due mesi sono stati il culmine. Spero di stare meglio". 

Immagine

Quanto alle motivazioni che hanno portato alla rottura, per il momento i diretti interessati non intendono parlarne pubblicamente e la mamma influencer ha chiesto ai suoi followers di non insistere nell'avere notizie, ma che sarà lei a darle qualora si sentirà di farlo: "Vi chiedo gentilmente di non chiedere, insistere o giudicare situazioni che non conoscete. Ci saranno ovviamente dei cambiamenti nelle nostre vite".

Francesco Rubino per il momento ha mantenuto il silenzio. Solo qualche settimana fa era apparso in tv ad Affari Tuoi, dove aveva giocato non accompagnato dalla moglie ma dalla madre Roberta, forse proprio per via della popolarità di Nardini. Ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia ma la sua partita non è stata fortunata ed è tornato a casa con appena 2mila euro, vinti grazie al bonus di Gennarino.

