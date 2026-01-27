Francesco ad Affari Tuoi nella puntata del 27 gennaio, perché Martina Miliddi non era in studio
Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio, il protagonista della serata è stato Francesco, concorrente proveniente da Trieste. Nella vita sviluppa sistemi di sicurezza contro i furti ed è un grande sportivo. A giocare con lui c’era la madre Roberta.
La partita si apre con un jackpot iniziale da 2mila euro, che Francesco riesce subito a conquistare nei primi sei tiri grazie al pacco Gennarino. L’avvio del gioco resta equilibrato: a metà percorso il concorrente si ritrova con cinque pacchi blu, cinque rossi e il pacco nero ancora in gioco. Dopo aver rifiutato il cambio inizialmente proposto dal Dottore, arriva la prima offerta ufficiale da 35mila euro. Francesco decide di dire no, dal momento che sul tabellone restano ancora i premi più alti, tra cui 300mila e 100mila euro.
La partita di Francesco di Trieste ad Affari Tuoi
Poco dopo, però, la partita cambia direzione con l’eliminazione del pacco da 100mila euro. Il Dottore torna all’attacco con una seconda offerta da 24mila euro, ma anche in questo caso Francesco sceglie di proseguire. Il tiro successivo porta all’eliminazione del pacco da 50mila euro, aumentando la tensione in studio. A questo punto viene proposto un cambio: Francesco decide di lasciare il pacco numero 10 per prendere l’11.
Subito dopo si scopre che il pacco appena ceduto conteneva 10mila euro. Il Dottore formula quindi una nuova offerta da 15mila euro, rifiutata ancora una volta dal concorrente. Con un altro tiro viene eliminato un pacco blu e arriva una nuova proposta da 20mila euro, che Francesco decide nuovamente di non accettare.
Il mancato ingresso di Martina Miliddi in studio
La svolta negativa arriva poco dopo, quando viene eliminato anche il pacco da 300mila euro. A quel punto il concorrente è costretto ad andare alla Regione fortunata. La sfortuna vuole che tra i pacchi chiamati non ci sia quello "ballerina", motivo per cui Martina Miliddi non entra in studio durante la puntata.
Nemmeno la Regione fortunata regala soddisfazioni a Francesco, che non riesce a portare a casa alcun premio aggiuntivo. La serata si chiude quindi con una vincita finale di 2mila euro, ottenuti grazie al jackpot iniziale.