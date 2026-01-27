Il pacchista di Affari Tuoi Francesco Rubino è il marito di Giorgia Ginevra Nardini, l’influencer Gregemamma

Si chiama Francesco Rubino il pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio. Tornato a casa senza una vincita significativa, non è però uno sconosciuto: è il marito dell’influencer Gregemamma.

Il concorrente di Affari Tuoi protagonista della puntata andata in onda martedì 27 gennaio non è uno sconosciuto. Si tratta di Francesco Rubino, esperto in sistemi di sicurezza originario di Trieste e marito di Giorgia Ginevra Nardini, influencer e tiktoker meglio conosciuta come Gregemamma. La coppia ha un figlio, il piccolo Greg, nato il 3 dicembre 2021.

Chi è Gregemamma, l’influencer Giorgia Ginevra Nardini

Giorgia Ginevra Nardini, popolare influencer e moglie di Francesco Rubino, vive a Trieste insieme al marito e al figlio. Sui social racconta la sua vita da mamma, condividendo momenti della quotidianità familiare. Il suo profilo TikTok conta circa 375mila follower, mentre su Instagram ne ha quasi 100mila. Numeri importanti che le hanno permesso di diventare una delle mamme influencer più note in Italia. Nelle sue foto e nei suoi video compare spesso anche il marito Francesco, riconosciuto dal pubblico come uno dei pacchisti di Affari Tuoi.

Francesco Rubino ad Affari Tuoi senza Giorgia Ginevra Nardini

Francesco, forse proprio per la popolarità della moglie, ha deciso di presentarsi in studio accompagnato dalla madre Roberta, al fianco della quale ha giocato la sua partita. Davanti al conduttore Stefano De Martino, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia, Rubino ha iniziato il gioco in modo interessante ma, purtroppo, non è riuscito a portare a casa una vincita consistente, fatta eccezione per i 2mila euro ottenuti grazie al pacco Gennarino nei primi sei tiri. Meno noto della moglie, Francesco lavora come consulente nel settore della sicurezza e si è descritto come una persona sportiva e determinata, intenzionata a giocare fino alla fine nella speranza di conquistare un premio importante, cosa che però non è accaduta. Ne ha ricavato, tuttavia, un ritorno in popolarità.