L’ex velina di Striscia Irene Cioni mamma bis, è nata la figlia Gloria: il messaggio sui social

Irene Cioni mamma bis. L'ex velina di Striscia La notizia ha accolto in famiglia la seconda figlia, Gloria, avuta con il compagno Giacomo. Insieme erano già genitori di Vittoria, nata nel 2020, che ha fatto da damigella d'onore anche al loro matrimonio. I due sono convolati a nozze lo scorso aprile.

È con un tenero post pubblicato su Instagram che Irene Cioni ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. "Il nostro amore raddoppia, benvenuta Gloria", ha scritto ad accompagnare le immagini scattate in ospedale subito dopo il parto. In una tiene in braccio la piccola e la allatta per la prima volta, mentre nelle altre si vede la primogenita Vittoria che conosce per la prima volta la sorellina Gloria.

Irene Cioni si è fatta conoscere dal pubblico grazie a Striscia la Notizia, dove è stata la velina bionda dal 2013 al 2017 in coppia con Ludovica Frasca. Dopo quell'esperienza, si è allontanata dalla tv e ha cambiato vita. Al momento, come racconta spesso sui suoi social, è insegnante di yoga. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stata piuttosto riservata, tanto che al momento non si conosce il cognome del marito. Di lui si sa che è un imprenditore nel settore nautico ed è 14 anni più grande di lei. La differenza di età non è mai stata un problema, come aveva raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: "È molto giovanile, sia lui che i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.

Lo scorso 26 aprile sono convolati a nozze con una romantica cerimonia che si è svolta in chiesa in provincia di Pavia. Per il suo grande giorno, come mostrano le immagini condivise su Instagram, l'ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di indossare un abito bianco firmato dalla stilista Elisabetta Polignano, la stessa che ha realizzato anche quelli di Guenda Goria, Alice Sabatini e diversi altri volti noti. Ad accompagnare gli sposi all'altare una damigella speciale, che ha poi lanciato il riso come da tradizione fuori dalla chiesa: la loro prima figlia.