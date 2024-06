L’ex tronista Ida Platano attaccata dagli hater: “Sei una madre svergognata”, la sua risposta

Ida Platano nel mirino degli hater. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata attaccata sui social per il suo essere madre. Commenti cattivi a cui ha deciso di rispondere con un video su Instagram, spiegando che prenderà presto provvedimenti. Di recente si è conclusa la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, dal quale è uscita senza aver trovato l'amore. "È andata diversamente da come avrei voluto, ma ringrazio tutti per il sostegno", aveva scritto sui social poco dopo la fine del percorso nel programma.

"Sei una madre svergonata, non ti vergogni con un figlio piccolino?", è uno dei commenti che Ida Platano ha ricevuto nei messaggi privati di Instagram. L'ex tronista è mamma di Samuele, figlio nato da una sua precedente relazione, che il prossimo dicembre compirà 13 anni. "Cattivo, nauseante, rivoltante stomachevole, schifoso", è stata la reazione alle parole ricevute sui social, che ha scelto di mostrare tra le sue stories a tutti coloro che la seguono.

Poco dopo, Ida Platano ha condiviso un breve video, spiegando che presto prenderà provvedimenti nei confronti di chi le rivolge insulti di quel genere, precisando che il suo ruolo di madre è inattaccabile:

Lo sapete che questi commenti non mi toccano. Queste persone sicuramente hanno una vita tristissima, quindi si sfogano con tutti, non solo con me. Quello che voglio dire è che, per quanto riguarda il mio ruolo di madre e mio figlio, lì non ce ne è per nessuno. Prenderò provvedimenti come al solito, per il resto, quando li leggo mi viene anche da ridere. Vi ho fatto vedere solo una parte, ma questa persona si impegna a dirmi cose di questo genere dalla mattina alla sera.