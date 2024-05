video suggerito

Ida Platano: “A Uomini e Donne è finita diversamente da come avrei immaginato, ma ringrazio tutti” “Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato”. Ida Platano è tornata su Instagram con un lungo posto dopo la fine del suo trono a Uomini e Donne, che si è concluso senza la scelta di nessun corteggiatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne si è concluso senza nessuna scelta. Dopo la cacciata di Mario Cusitore, anche l'altro Cavaliere del parterre Over, Pierpaolo Siano, ha deciso di andarsene accusandola di averlo trattato come una ruota di scorta. "Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato", ha scritto su Instagram parlando per la prima volta del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

Il messaggio di Ida Platano dopo il trono

"Era il 7/11/2023 il giorno in cui è cominciato il mio percorso, non potrei mai dimenticare questa data ed ero agitatissima, sentivo un mix di emozioni, mi ero bevuta non so quante camomille e tisane". Inizia così il lungo post Instagram di Ida Platano a proposito del suo percorso a Uomini e Donne. Un viaggio alla ricerca dell'amore che non si è concluso nel migliore dei modi per la Dama, nonostante i buoni propositi iniziali:

Un nuovo viaggio iniziava e sicuramente all'inizio non ero pronta, poi piano piano anche grazie alle persone che sono venute per conoscermi sono riuscita a ritrovarmi, e ringrazio indistintamente tutti quelli che sono scesi per me. Le cose stavano iniziando a cambiare per me, iniziavo a sentirmi più libera e felice nel conoscerli e nel farmi conoscere sempre di più. Libera ed emozionata di vivermi qualsiasi cosa. Mi porterò dentro tutti i momenti belli e anche tutti quelli difficili. Purtroppo questo viaggio è terminato diversamente da come l’avevo immaginato… Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuta e anche chi non mi ha mai capita.

Come è finito il trono di Ida Platano a Uomini e Donne

Dopo diversi mesi a Uomini e Donne, il percorso di Ida Platano si è concluso senza trovare l'amore. Il corteggiatore Mario Cusitore è stato cacciato in seguito alcune foto che lo ritraevano in compagnia di un'altra donna, lontano dalle telecamere. E anche Pierpaolo Siano ha preferito lasciare il programma, spiegando: "Hai messo me allo stesso livello di Mario, hai sempre preferito lui a me". "Mi sono comportata come mi sentivo, ti ho fatto vedere il mio interesse, ma ti ho sempre detto che ti vedevo con occhi diversi, una persona più sincera e pulita", ha provato a giustificare lei. Il corteggiatore, piuttosto piccato, l'ha accusata nuovamente di averlo trattato come una ruota di scorta e per questo ha comunicato a Maria De Filippi di voler lasciare il programma da solo.