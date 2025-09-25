Gossip
video suggerito
video suggerito

L’ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta: “È davvero pazzesco”

L’ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta. Lo ha annunciato nelle ultime ore nello show di Kay Adams: “È davvero pazzesco”, le parole.
Arriva il Festival che fa rumore: 4 e 5 ottobre, Roma. Prenota il tuo posto gratuito!
A cura di Gaia Martino
52 CONDIVISIONI
Immagine

Shaun Edward Alexander, ex campione di football americano, diventerà papà per la quattordicesima volta. 48 anni, originario di Florence, ha dato l'annuncio durante lo show Up & Adams con Kay Adams: lui e la moglie Valerie, sposati dal 2002, hanno deciso di allargare ancora di più la famiglia.

L'annuncio della nascita: "È davvero pazzesco"

"Stiamo iniziando a dirlo alle persone, il figlio numero 14 è nella pancia", ha detto Shaun Edward Alexander, orgoglioso di diventare ancora papà. L'ex running dei Seattle Seahawks, ex stella della NFL, ha sposato sua moglie Valerie nel 2002: da allora la coppia ha allargato la famiglia e oggi, dopo 10 femmine e 3 maschi, stanno per dare il benvenuto al 14esimo figlio. 14esimo nonostante la nona, Torah, sia venuta a mancare nel 2017, dopo soli 70 giorni di vita. Il 14esimo, il cui sesso e il nome è ancora sconosciuto, si unirà ai fratelli Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope e Judea. "Sapete una cosa? È davvero pazzesco" ha dichiarato l'ex giocatore, oggi papà a tempo pieno.

Cosa fa oggi Shaun Alexander

Shaun Alexander è stato uno dei 25 giocatori con 100 touchdown in carriera. Tra i più riconosciuti nel suo settore, oggi è a capo insieme al fratello della Shaun Alexander Foundation. Papà presente e innamorato dei suoi figli, è stato inserito nel Ring of Honor dei Seattle Seahawks nel 2022, diventando il 15esimo membro del prestigioso elenco in onore delle sue notevoli prestazioni. Per l'occasione, ha riunito la famiglia a Seattle e ha condiviso su Instagram la foto di sé con la moglie e i figli al completo. "Sono grato perché per la prima volta tutta la mia famiglia ha viaggiato per stare con i Seahawks. Portiamo il messaggio "dei 12" a un livello successivo", ha scritto nella didascalia del post.

Leggi anche
Manuel Locatelli papà bis: come si chiama il secondo figlio del calciatore della Juventus
Gossip
52 CONDIVISIONI
Immagine
Barbara D'Urso: "A Ballando potrei raccontare la verità su uscita da Mediaset. Io a Domenica In? È il posto di Mara"
Milly Carlucci: "Ballando non si eredita, chi mi succederà sarà deciso dalla Rai"
Belen Rodriguez sarà ballerina per una notte, l'annuncio della conduttrice
Barbara d’Urso ballerà con Pasquale La Rocca: tutti gli abbinamenti dell’edizione 2025
Massimiliano Rosolino al posto di Paolo Belli: "Big Band resta, non c'è conflitto di interessi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views