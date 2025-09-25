L’ex stella NFL Shaun Alexander diventerà papà per la quattordicesima volta: “È davvero pazzesco”

Shaun Edward Alexander, ex campione di football americano, diventerà papà per la quattordicesima volta. 48 anni, originario di Florence, ha dato l'annuncio durante lo show Up & Adams con Kay Adams: lui e la moglie Valerie, sposati dal 2002, hanno deciso di allargare ancora di più la famiglia.

L'annuncio della nascita: "È davvero pazzesco"

"Stiamo iniziando a dirlo alle persone, il figlio numero 14 è nella pancia", ha detto Shaun Edward Alexander, orgoglioso di diventare ancora papà. L'ex running dei Seattle Seahawks, ex stella della NFL, ha sposato sua moglie Valerie nel 2002: da allora la coppia ha allargato la famiglia e oggi, dopo 10 femmine e 3 maschi, stanno per dare il benvenuto al 14esimo figlio. 14esimo nonostante la nona, Torah, sia venuta a mancare nel 2017, dopo soli 70 giorni di vita. Il 14esimo, il cui sesso e il nome è ancora sconosciuto, si unirà ai fratelli Heaven, Trinity, Eden, Joseph, Justus, Temple, Honor, Jedidiah, Eternity, Hosanna, Hope e Judea. "Sapete una cosa? È davvero pazzesco" ha dichiarato l'ex giocatore, oggi papà a tempo pieno.

Cosa fa oggi Shaun Alexander

Shaun Alexander è stato uno dei 25 giocatori con 100 touchdown in carriera. Tra i più riconosciuti nel suo settore, oggi è a capo insieme al fratello della Shaun Alexander Foundation. Papà presente e innamorato dei suoi figli, è stato inserito nel Ring of Honor dei Seattle Seahawks nel 2022, diventando il 15esimo membro del prestigioso elenco in onore delle sue notevoli prestazioni. Per l'occasione, ha riunito la famiglia a Seattle e ha condiviso su Instagram la foto di sé con la moglie e i figli al completo. "Sono grato perché per la prima volta tutta la mia famiglia ha viaggiato per stare con i Seahawks. Portiamo il messaggio "dei 12" a un livello successivo", ha scritto nella didascalia del post.