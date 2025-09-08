Patrick Schwarzenegger sposa Abby Champion, le nozze: tra gli invitati star di Hollywood e White Lotus

Patrick Schwarzenegger si è sposato. Il figlio del noto attore Arnold è convolato a nozze con la modella Abby Champion con una romantica cerimonia in riva al lago. I due sono una coppia da circa 10 anni. Presenti al loro grande giorno parenti e amici, oltre che membri del cast di White Lotus, di cui lo sposo fa parte.

Patrick Schwarzenegger si è sposato. Il figlio del noto attore Arnold Schwarzenegger è convolato a nozze con la modella Abby Champion. A farlo sapere TMZ, che sui social ha pubblicato alcuni scatti del loro grande giorno. I due sono una coppia da circa 10 anni e hanno scelto di diventare ufficialmente marito e moglie con una romantica cerimonie sulle rive del Coeur d’Alene, nell’Idaho settentrionale, location a loro cara.

Le nozze di Patrick Schwarzenegger e Abby Champion

Patrick Schwarzenegger e Abby Champion si sono sposati sabato 6 settembre con una romantica cerimonia che si è tenuta presso il Gozzer Ranch, sulle rive del lago Coeur d'Alene. Si tratta di un luogo caro alla coppia, che ha trascorso molto tempo in questa location nel corso degli anni. Stando a quanto raccontano i media locali, al loro grande giorno erano presenti parenti, amici e colleghi: il padre dello sposo Arnold Schwarzenegger, la sorella Katherine con il marito Chris Pratt), alcuni attori del cast di White Lotus, di cui Patrick fa parte, come Rob Lowe e Jason Isaacs.

La storia d'amore tra Patrick Schwarzenegger e Abby Champion

La storia d'amore tra Schwarzenegger e Champion è iniziata nel 2015, 10 anni fa, anche se i due hanno deciso di ufficializzarla su Instagram solo nel febbraio del 2016. Nel corso del tempo i due hanno colaborato anche insieme per alcune campagne di brand di abbigliamento. Nel 2023, l'attore ha chiesto alla modella di sposarlo, ma se il loro matrimonio è stato rimandato a causa delle riprese della serie White Lotus, di cui Patrick Schwarzenegger fa parte. "Era il nostro momento, era una cosa fantastica. Ma poi, pochi giorni dopo, ho ottenuto la parte in White Lotus, e ho detto ad Abby: “So che siamo al settimo cielo per il fidanzamento e che volevamo sposarci quest’anno", aveva raccontato lui in un'intervista al programma di Drew Barrymore.