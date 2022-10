L’ex Spice Girl Mel C cerca l’amore su un’app di appuntamenti, è da poco tornata single L’ex star delle Spice Girls è recentemente tornata single ed è sbarcata su Hinge, una dating app per “comuni mortali”. “Mi sto guardando intorno”, ammette, “ma tutti i ragazzi sexy sono gay”.

A cura di Giulia Turco

L’ex Spice Girl Mel C ricerca l’amore su un’app di appuntamenti dopo la rottura con il produttore musicale e storico fidanzato Joe Marshall. Lo ha confessato lei stessa che è tornata single lo scorso agosto, pur ammettendo di aver ottenuto scarsi risultati finora. “Sono single, mi sto dando un’occhiata in giro”, ha spiegato.

Perché Mel C non ha ancora trovato l'amore su Hinge

Perché dunque per il momento non sta avendo fortuna una donna del suo calibro? “Sembra che ci siano un sacco di ragazze sexy, ma tutti i ragazzi attraenti sono gay”, ha spiegato Mel Chisolm a proposito del suo tentativo di trovare l’amore su Hinge, una dating app molto in voga. Chiacchierando nel corso del podcast Not My Bagg con Joe e George Baggs, la Sporty Spice ha ammesso di aver iniziato ad utilizzare l’app dopo aver rotto con il suo compagno Joe Marshall lo scorso agosto. Mel avrebbe sin da subito scartato Raya, l’app considerata una versione molto più esclusiva di Tinder perché sono presenti i profili di celebrità e influencer tra i quali, ad esempio, Cara Delevigne e Lily Allena. L’ex Spice avrebbe optato per la versione da “comuni mortali”, ma finora con scarso successo.

La recente rottura con Joe Marshall dopo 7 anni insieme

Ad agosto 2022 Mel C ha annunciato la rottura con lo storico compagno dopo 7 anni d’amore. La loro relazione è iniziata nel 2015, quando il produttore aveva iniziato a collaborare con lei in qualità di manager. Il loro rapporto era andato sempre più a fondo e, una volta diventati una coppia, erano andati a vivere insieme nel Nord di Londra, insieme alla figlia di Mel Scarlet nata dalla precedente relazione con Thomas Starr, e i due figli del produttore. Nonostante la rottura, Mel ha ammesso di non essere affatto spaventata dall’idea di essere single e anzi, pensa sia la cosa migliore per lei in questo momento.