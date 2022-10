Victoria Beckham cancella il tatuaggio con le iniziali del marito: “Non mi piace più” Le parole della ex Spice Girl sul gossip per il tatuaggio cancellato con le iniziali del marito: “L’ho fatto molto fa, era diventato brutto”.

Nessuna crisi di coppia tra Victoria "Posh Spice" Adams e David Beckham. Sembrava quasi ci fosse un virus nell'aria che negli ultimi tempi ha colpito le principali coppie del mondo dello spettacolo e del calcio. Non è questo il caso. L'ennesimo gossip del mese è sfumato, anzi è "sbiadito" come il tatuaggio indiziato che ha dato origine a tutto.

Il gossip sulla coppia

Ma cosa è successo? Alla base del pettegolezzo che voleva Victoria e David Beckham separarsi, c'era la scomparsa del tatuaggio DB dalla mano di lei. Le iniziali di suo marito, però, sono scomparse per una ragione. Nessuna bufera, nessun apocalittica sentenza. La mano è stata ripulita del tatuaggio per ragioni di opportunità e non perché Victoria Beckham ha deciso di troncare la relazione con suo marito. Victoria Beckham, oggi 49 anni, è sposata con David Beckham dal 4 luglio 1999. Un matrimonio felice condito da quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn Joseph Beckham, nata a Londra il 4 marzo 1999. Il secondo Romeo James Beckham nato a Londra il 1º settembre 2002. Il terzo, Cruz David Beckham, nato a Madrid il 20 febbraio 2005e infine Harper Seven Beckham, nata a Los Angeles il 10 luglio 2011.

Le parole di Victoria Beckham

Una famiglia così numerosa, che peccato sarebbe vederla rompersi. E allora proprio Victoria Beckham ha rasserenato tutti sulla relazione con il suo caro David Beckham spiegando di aver fatto quel tatuaggio molto tempo fa e che è stato assolutamente normale per lei rimuoverlo perché sbiadito: “Li ho fatti molto tempo fa e non erano particolarmente fini. I tatuaggi erano molto spessi e poi non mi piacevano, non erano così belli. Non significa niente di più". Lei è una creatrice di stile, una imprenditrice dello stile: normalissimo quindi dare un segnale forte anche in questo senso.