L'ex Miss Italia Giulia Arena sposa, le foto delle nozze con Antongiuseppe Morgia: "Il giorno più bello" Giulia Arena, vincitrice di Miss Italia nel 2013 e attrice ne Il Paradiso delle Signore, si è sposata con Antongiuseppe Morgia. La romantica cerimonia in Sicilia, terra di origine di entrambi, alla presenza di parenti e amici. Sui social alcuni scatti del loro grande giorno.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Arena si è sposata. L'ex Miss Italia 2013, attrice nella serie Il Paradiso delle Signore, è convolata a nozze con Antongiuseppe Morgia con una romantica cerimonia che si è tenuta in Sicilia, alla presenza di parenti e amici. Sui social alcuni scatti del matrimonio, che è stato un omaggio alla loro terra e all'amore che da oltre nove anni li lega. La proposta di matrimonio era arrivata nell'agosto dello scorso anno.

Le nozze di Giulia Arena in Sicilia

Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia, avvocato 31enne, hanno scelto di convolare a nozze a Siracusa, in Sicilia, terra di origine di entrambi. "Quel giorno deve essere un viaggio nella nostra Isola, dentro le nostre origini", ha raccontato la sposa sui social riguardo la scelta della location. I due hanno pronunciato il fatidico ‘sì' in chiesa davanti a parenti e amici, dopo nove anni passati uno accanto all'altra. Per l'occasione la sposa ha indossato un abito interamente in pizzo e delle scarpe personalizzate, che sotto la scuola avevano inciso la frase "Oggi ogni ritardo è giustificato". Dopo le promesse d'amore in chiesa, gli sposi hanno organizzato un grande ricevimento con gli invitati: prima una cena e poi il tradizionale brindisi e taglio della torta. Torta che, visto il tema delle nozze, non poteva che essere una grande cassata. "Il giorno più bello della nostra vita", ha scritto la sposa nel condividere alcuni scatti sui social.

L'amore tra Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia

Giulia Arena è fidanzata con Antongiuseppe da oltre nove anni. I due si sono conosciuti all'Università, dove frequentavano entrambi la facoltà di Giurisprudenza (lei poi ha abbandonato per dedicarsi a un altro tipo di carriera). Lui è lontano dal mondo dello spettacolo e, come si legge sul suo profilo Instagram, è siciliano d'origine ma vive a Milano. Ha 31 anni e di professione è un avvocato.

La voglia di fare il grande passo, per Arena, pare ci fosse già dallo scorso anno, tanto che in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù aveva detto: "Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare”. E così infatti è stato: l'attrice ha chiesto al fidanzato di sposarlo nell'agosto del 2023 e poco più di un anno dopo hanno coronato il loro sogno d'amore.