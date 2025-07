L’ex della single Eva Giusti di Temptation Island: “Tra noi finita da poco, è stato un colpo al cuore vederla in Tv”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella nuova puntata di Falsissimo chiamata "Falsissimo Island pt-1", Fabrizio Corona parla di Temptation Island e svela alcuni retroscena sulla tentatrice Eva Giusti, che nelle ultime puntate si era avvicinata in modo particolare a Simone Margagliotti. A parlare è stato il suo ex fidanzato Mirko, 35 anni e deejay di professione. I due si erano lasciati da poco tempo quando lui ha scoperto che avrebbe partecipato al reality: "È stato un colpo al cuore".

Le parole di Mirko su Eva Giusti di Temptation Island

Dopo aver contattato Fabrizio Corona, Mirko ha spiegato di aver avuto con Eva Giusti una storia d'amore bella e intensa, ma seguita da una forte delusione. Il 2 maggio si sono lasciati e lui ha contattato Corona a metà giugno. "Che effetto ti ha fatto vederla nella seconda puntata, quando si faceva massaggiare le spalle dal terrapiattista?", gli ha chiesto in una breve intervista nell'ultima puntata di Falsissimo: "Non è stato facile, è stato un colpo al cuore vederla lì. Ci siamo visti il 2 maggio per chiudere, è stata una mia decisione". Decisione che, secondo il deejay, non sarebbe dipesa dai sentimenti: "Ho vissuto un momento in cui ho deciso di prendere le distanze perché avevo bisogno di tempo. Tra noi non è finita per amore, è stata una mia decisione, ho deciso di dedicarmi a me stesso, al mio lavoro".

I presunti spoiler sul reality che Eva avrebbe confessato a Corona

A un certo punto, l'imprenditore gli lancia una provocazione: "Se tu non l'avessi lasciata, tenendo conto che la regola è che i single non possono essere fidanzati, come avrebbe fatto ad andare a Temptation?". "Non lo so, è una cosa che non mi sono chiesto", la risposta di Mirko. La tentatrice ha diffidato il suo ex dopo che Corona si è presentato a casa sua, sostenendo che la loro storia fosse finita in realtà per altri motivi: "Si dovevano sposare, lei l'ha lasciato dopo essere stata presa a Temptation", si legge sul profilo Instagram di Falsissimo. Mirko, ad ogni modo, continua a sostenere di volerle ancora bene: "Se non la amassi, non mi farebbe male vederla lì". Nell'ultima parte del filmato, infine, Corona si reca da Eva e sostiene di essersi fatto spoilarare da lei molti particolari sul programma. I presunti spoiler, tuttavia, sono contenuti nella parte 2 a pagamento.