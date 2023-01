Lettera di Attilio Romita a Mimma: “Mi manchi”, Signorini: “Sono sicuro che ti perdonerà” Nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, c’è stato ampio spazio anche per Attilio Romita. L’ex mezzobusto del Tg1 ha scritto una lettera alla sua compagna.

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio, c'è stato ampio spazio anche per Attilio Romita. L'ex mezzobusto del Tg1 è in pena per il suo rapporto con la compagna Mimma. Sono evidentemente settimane complicate per lui. C0sì, dopo la crisi a distanza con la compagna, Attilio Romita ha deciso di affidare le sue parole a una lettera aperta. "È stata dura recuperare la serenità", ha confessato Attilio Romita ad Alfonso Signorini, "sapendo cosa c'è fuori ma è giusto che io affronti quest'avventura fino in fondo".

Cosa ha scritto Attilio Romita a Mimma

Alfonso Signorini manda in onda una clip di Attilio Romita che sottolinea questo percorso e questo momento difficile: "Sono rimasto solo", spiega, "siamo io e Mimma sul ciglio di un ponte che è crollato, e dobbiamo farci forza".

Amore mio, mi fa male pensare che al mio rientro a casa non troverò la Mimma che vorrei. Ti ho mancato di rispetto per qualche ora con atteggiamenti che mi hanno reso irriconoscibile ai tuoi occhi. Ora, però, ti chiedo di fare uno sforzo per capire che l'avventura del Gf non è facile. Mi sei mancata più di quanto tu possa immaginare. So di aver detto stupidaggini per le quali ti chiedo scusa. Queste settimane, mi hanno confermato che non riuscirei mai più a stare sereno senza di te. Guardandoci negli occhi, sono convinto che l'uomo e il professionista che hai conosciuto è sempre qui per te, se lo vorrai. Amore mio, ti auguro buon anno con tutto il cuore. Ti amo.

Le parole di Attilio Romita

Attilio Romita ha fatto un po' di tutto per nascondere le sue emozioni, come ha sostenuto anche Alfonso Signorini: "Hai letto quasi come se leggessi notizie da telegiornale, ma si è visto che c'era un cuore che palpitava e credo che Mimma sicuramente aprirà il suo cuore alle tue parole, questo te lo auguro e in fondo te lo meriti. Chi è che non fa sciocchezze nella vita? È giusto assumersi le responsabilità, ma vista la cornice in cui tutto questo è avvenuto, direi…"