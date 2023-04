Leonardo DiCaprio e Irina Shayk avvistati al Coachella, il presunto flirt tra il divo e la modella Leonardo DiCaprio e Irina Shayk sono stati avvistati insieme al Coachella. I due sembravano in rapporti molto intimi e si ipotizza che ci possa essere un flirt in atto tra il divo e la modella ex di Bradley Cooper.

A cura di Ilaria Costabile

I tramonti del Coachella e le feste all'insegna del divertimento sulle spiagge di Palm Spring hanno fatto da sfondo a non pochi gossip. Tre le foto che sono maggiormente circolate in rete, compaiono quelle che vedono insieme Leonardo DiCaprio e Irina Shayk. Il divo e la modella sono in atteggiamenti complici, ridono, scherzano e non è ben chiaro se si siano presentati in qualità di amici o di qualcos'altro al Festival musicale più noto d'America.

Le foto di Leonardo DiCaprio e Irina Shayk

Lui indossa un cappellino nero, una t-shirt con tanto di collana in bella vista e sorride con gli amici, mentre si avvicina alla modella che si lascia andare al ritmo della musica. Il divo le mette una mano sulla spalla, la tiene a sé e Irina Shayk sembra essere a suo agio in questa situazione, dimostrando di essere particolarmente in confidenza con l'attore. Non è chiaro se i due siano arrivati insieme, si siano incontrati, ma dal momento che molti sono i punti interrogativi circa la loro attuale vita sentimentale. I due, sono stati avvistati non solo nella serata del 17 aprile, ma anche il giorno successivo e in questo caso, erano insieme sin dai primi momenti.

Irina Shayk e la storia con Bradley Cooper

Irina Shayk è stata per lungo tempo la compagna di Bradley Cooper, con il quale ha avuto anche una figlia. La loro relazione si è conclusa già da qualche anno, ma secondo gli ultimi avvistamenti, sembrava che tra loro ci fosse la volontà di ricucire un rapporto che sembrava essersi chiuso troppo velocemente. DiCaprio, invece, era stato avvistato lo scorso dicembre con Victioria Lamas, una modella 23enne con la quale è stato beccato intento ad uscire da un ristorante, in compagnia di alcuni amici. È ormai nota la fama delle fidanzate del divo di Hollywood che predilige le ragazze particolarmente giovani e, soprattutto le modelle. In molti, infatti, ricorderanno una delle sue storie più importanti, quella con Gisele Bündchen, non è da escludere, quindi, che il flirt sia più che provato.