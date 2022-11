Ritorno di fiamma tra Irina Shayk e Bradley Cooper, la coppia insieme a New York Bradley Cooper e Irina Shayk pare si siano riavvicinati. La coppia, separata dal 2019, è stata avvistata a New York e secondo alcune fonti di People, sembra che tra i due ci sia l’intenzione di riprovarci.

A cura di Ilaria Costabile

Molte sono le coppie che in questi anni sono scoppiate nel mondo di Hollywood, sebbene sembrassero affiatate e destinate a durare per sempre. Una tra queste è quella formata da Bradley Cooper e Irina Skayk. I due, genitori di una bimba, sono stati avvistati dal settimanale People camminare per le strade di New York e, a quanto pare, sembra si tratti di un ritorno di fiamma in piena regola.

Il riavvicinamento dopo l'estate

Insieme per le strade newyorkesi e al parco per far passeggiare il loro cane, così sono stati beccati la modella e l'attore, che poi si sono concessi anche un lungo abbraccio a favore di paparazzi. Stando a quanto rivelato da una fonte alla testata americana: "Sono entrambi single e hanno iniziato a frequentarsi di più. Irina è molto felice di passare del tempo con Bradley. Lo ama molto". Insomma, sembrerebbe che il sentimento tra i due non sia mai davvero svanito e che, con il tempo e l'amore per la loro bambina, hanno pensato che riprovarci non poteva essere una cattiva idea. Non è ancora nulla di ufficiale, anche per i due sono sempre stati particolarmente riservati in merito alla loro relazione, però già da questa estate pare che il loro legame si fosse fortificato, e le foto in estate potevano essere una chiara dimostrazione.

La crisi e la rottura

La modella russa e il divo hanno iniziato a frequentarsi nel 2015, due anni dopo, nel 2017 è nata la loro piccola Lea De Seine. La crisi è iniziata nel 2019, quando Bradley era impegnato sul set di "A star is born" che lo ha visto sia in veste di regista che di attore. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, in quei mesi il divo era particolarmente assente, a questo si aggiungevano le voci di una presunta storia nata sul set tra Lady Gaga e Cooper, la cui chimica sul set era piuttosto palpabile, ma che entrambi hanno sempre smentito con forza. Né il divo, né la sua ex hanno avuto a seguito della loro rottura delle storie importanti, se non avvistamenti sporadici come quello di Irina con Kanye West.