Lena Headey di Game of Thrones si è sposata, il matrimonio in Puglia con l’attore Marc Menchaca Lena Headey, interprete della regina Cersei Lannister in Game of Thrones, ha sposato in Italia il compagno March Menancha, attore in Ozark. Una cerimonia intima in Puglia, alla quale erano presenti anche altri volti della nota serie, come Emilia Clarkle e Peter Dinklage.

A cura di Elisabetta Murina

Nozze in Italia per Lena Headey: la star di Game of Thrones, che nella serie interpreta il personaggio della regina Cersei Lannister, ha sposato il compagno March Menancha in Puglia. Una cerimonia intima, alla quale erano presenti alcuni volti dello spettacolo e altri protagonisti della saga, oltre che amici e parenti. Per l'attrice si tratta del terzo matrimonio.

Il matrimonio in Italia di Lena Headey di Game of Thrones

Per il giorno del loro matrimonio la coppia ha scelto l'Italia, in particolare la romantica e suggestiva cornice della Puglia. Una cerimonia che si è svolta lo scorso 6 ottobre e di cui sono stati condivisi sui social alcuni scatti, come il momento successivo al fatidico sì e alcune foto della festa. Tra gli invitati, oltre parenti e amici stretti, c'erano anche diversi protagonisti della serie Game of Thrones, che ha reso popolare l'attrice britannica. Presenti Peter Dinklage, che interpretava Tyrion Lannister, e Conleth Hill, conosciuto per il ruolo di Varys. Hanno partecipato anche Sophie Turner e il marito Joe Jonas ed Emilia Clarke, interprete di Daenerys Targaryen. Anche la leggenda del pop Rick Astley ha fatto un'apparizione improbabile alla cerimonia.

L'amore tra Lena Headey e Marc Menancha

Per Lena Headey si tratta del terzo matrimonio: nel 2007 ha sposato il musicista Peter Paul Loughran, da cui ha avuto il figlio Wylie, che oggi ha 11 anni. Poi la relazione con il regista Dad Cadan, che l'ha resa madre per la seconda volta di Teddy, che oggi ha 7 anni. La coppia si è separata nel 2018. Nel 202o la star di Game of Thrones ha iniziato la sua relazione con l'attuale marito, Marc Menancha, attore in diverse serie tv di successo, come Ozark. Nel novembre di quell'anno è arrivata l'ufficialità dell'unione, anche se i due sono stati avvistati insieme diversi mesi prima, in occasione della premiere del film The Outsider di Stephen King, in cui Menchaca ha avuto un ruolo importante.