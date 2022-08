Le vacanze di Amadeus con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José tra baci e giochi in acqua Amadeus è in vacanza in Sardegna con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, in un appartamento vicino a quello di Fiorello. Tra un tuffo al mare, giochi e baci, starebbe preparando la prossima edizione del Festival di Sanremo.

A cura di Gaia Martino

Foto del settimanale Chi

Amadeus si sta godendo le vacanze con la famiglia e gli amici, si trova in Sardegna, a Santa Margherita di Pula, e il suo appartamento è vicino a quello del suo caro amico e collega Fiorello. Con lui si è divertito infatti ad aggiornare il suo profilo Instagram pubblicando scatti e video. Diventò virale quella a tavola insieme alle mogli, Giovanna Civitillo e Susanna Biondo. Il settimanale Chi ha dedicato spazio al conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo che si è lasciato fotografare dalle spiagge sarde mentre bacia la sua dolce metà, la showgirl conosciuta a L'Eredità nel 2003. "D'estate mi piace staccare da tutto, mi dedico all'amore per la mia famiglia e agli amici" ha detto al magazine, ma le sue giornate sarebbero divise in realtà tra relax e lavoro.

Amadeus, Giovanna Civitillo, Fiorello e Susanna Biondo

Amadeus in Sardegna si prepara per il Festival di Sanremo

Amadeus si sta godendo le vacanze in Sardegna con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José e il settimanale Chi racconta e mostra con le immagini la quotidianità della famiglia più famosa della tv italiana. Nonostante il conduttore abbia raccontato che d'estate gli piace staccare da tutto per dedicarsi alla famiglia e agli amici, il pensiero al prossimo Festival di Sanremo non va mai via. "Ascolta provini di canzoni a casa, in macchina, e pare che li stia ascoltando anche adesso mentre è in vacanza" si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che aggiunge poi i dettagli di una giornata tipo della famiglia Sebastiani Civitillo al mare.

La giornata tipo di Amadeus in vacanza tra famiglia e lavoro

Si legge sul magazine che mentre la showgirl Giovanna Civitillo va al mare la mattina presto con il figlio Josè, il volto noto della Rai se la prende comoda. Intorno alle 11 raggiunge la moglie e il figlio per fare un tuffo in acqua e prendere un po' il sole, poi "torna in camera per lavorare". Intorno alle 5 scenderebbe nuovamente in spiaggia per giocare con il figlio 13enne e fare lunghe passeggiate. "Posa per i selfie, fa autografi e ha una parola buona per tutti" si legge ancora.