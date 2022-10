Le prime uscite di Alessia Marcuzzi da single sono con il figlio Tommaso Inzaghi Alessia Marcuzzi è stata paparazzata dal settimanale Chi in una delle sue prime uscite da single: dopo la separazione da Paolo Calabresi Marconi, il suo unico cavaliere è Tommaso Inzaghi, il figlio trasferitosi a Milano per lavoro. Cammina per le strade con lui prima di andare a cena.

A cura di Gaia Martino

Alessia Marcuzzi, lontana dalla tv da oltre un anno, sta preparando il suo nuovo programma Boomerissima, una sfida generazionale boomer vs millenial, in arrivo nel 2023 su Rai Due. Dopo la separazione dal produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, annunciata circa un mese fa, si sta dedicando a sé stessa e ovviamente ai figli, Mia Facchinetti e Tommaso Inzaghi. Il settimanale Chi ha paparazzato la celebre conduttrice in una delle sue prime uscite da single: "Tommaso Inzaghi è il mio cavaliere".

Le foto di Alessia Marcuzzi a cena con il figlio Tommaso

La conduttrice negli ultimi giorni era a Milano per un evento ed è andata a cena con il figlio Tommaso, nato dalla relazione con l'allenatore Simone Inzaghi, che vive lì. Il giovane 21enne si è trasferito nella capitale lombarda per lavorare in banca. E così mamma Alessia, oltre ad aver aiutato il primogenito a fare il trasloco, si è dedicata anche ad alcuni suoi impegni di lavoro legati ai due marchi, di borse e di prodotti di bellezza, da lei creati. È stata paparazzata dai fotografi della rivista di Alfonso Signorini durante una serata fuori casa: "Si è lasciata, dopo una lunga riflessione, con il marito Paolo Calabresi Marconi e per ora non vuole saperne di altre storie", ad oggi è il figlio Tommy il suo unico cavaliere, lo stesso con cui è stata fotografata in auto, per strada, poi al ristorante.

Foto da Chi

Il rapporto con l'ex marito Paolo Calabresi Marconi dopo la separazione

Ha lavorato molto su se stessa prima di porre fine al suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi "quando ha gettato la spugna lo ha fatto con la consapevolezza di aver provato a restare". Lo scorso settembre è stato pubblicato il comunicato che annunciava la fine della loro storia d'amore, coronata con le nozze nel 2014. Il settimanale Chi racconta che nonostante la separazione la conduttrice ha conservato un ottimo rapporto con il suo ex marito. "Ha chiuso la pagina dell'amore senza fretta di aprirne di nuove, senza sapere cosa ci sarà dietro l'angolo". Intanto si gode l'amore per i figli.