L’amico di Gianmarco Steri prende in giro Ciro Solimeno e a Martina canta “Bella senz’anima”

Enzakkione interviene a gamba tesa nel triangolo tra Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. L’amico del barbiere romano, perfettamente consapevole di quanto accaduto nelle ultime ore — con Martina e Gianmarco beccati insieme e Ciro che ha confermato la loro relazione — si è divertito a pubblicare su Instagram una canzone per prendere in giro proprio Ciro, richiamando un celebre precedente televisivo. L’uomo ha infatti intonato le parole di “Bella senz’anima”, dedicandole ironicamente a Martina De Ioannon.

Il precedente ad Amici, un altro programma di Maria De Filippi

Quella stessa canzone, in un altro programma condotto da Maria De Filippi, era stata cantata da Emma Marrone all’epoca del tradimento di Stefano De Martino con Belén Rodriguez. Anche in questo caso, la dinamica sentimentale non sarebbe troppo diversa: Martina, come fece allora Stefano, avrebbe deciso di lasciare Ciro per inseguire la passione per Gianmarco. All’epoca, infatti, De Martino lasciò Emma per amore di Belén, e la cantante scelse di dedicargli proprio il brano di Riccardo Cocciante in diretta tv.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pronti a uscire allo scoperto

Martina e Gianmarco, intanto, sembrano pronti a uscire allo scoperto. La ristoratrice romana è stata avvistata poche ore fa in compagnia del suo ex corteggiatore: i due erano stretti in un abbraccio inequivocabile, confermando la versione di Solimeno secondo la quale si starebbero frequentando in segreto. Nelle ultime ore, Martina è stata nuovamente vista insieme a Gianmarco, questa volta all’esterno della barberia dell’uomo. Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali la neo coppia sarebbe stata contattata per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Se l'indiscrezione fosse confermata, è probabile che anche a Ciro tocchi la stessa sorte: entrare nella Casa per riproporre un triangolo già particolarmente caro al pubblico del piccolo schermo.