La Tiktoker Sofia Crisafulli ha fatto pace con il padre di suo figlio: “È servito allontanarci” Sofia Crisafulli, la Tiktoker milanese divenuta mamma a 18 anni, è tornata con Agostino, il padre di suo figlio Thiago che l’aveva lasciata durante la gravidanza: “Ci siamo allontanati per il bene di tutti ed è stato meglio così. Adesso stiamo meglio di prima”, la risposta a un hater.

A cura di Gaia Martino

Sofia Crisafulli non è più una mamma single. Stando a quanto emerso nelle ultime settimane, la Tiktoker milanese diventata madre a 18 anni, ha fatto pace con il padre di suo figlio Thiago, nato nell'agosto 2022. Diverse immagini pubblicate su Instagram e Tik Tok confermano il ritorno di fiamma che ha lasciato molte fan della giovane perplesse: ad un utente su Tik Tok l'influencer ha replicato, spiegando che ad oggi la loro rottura è stata una fortuna. "È stato meglio così".

La risposta agli hater: "Io e Agostino stiamo meglio di prima"

Sofia Crisafulli ha difeso il suo Agostino Catanzariti, il fidanzato e padre di suo figlio che ad inizio gravidanza l'avrebbe lasciata. I due sono tornati insieme ed oggi si mostrano sui social felici con Thiago tra le braccia. Qualcuno però ha avuto da ridire sul ritorno di fiamma: un utente ha registrato e pubblicato un video su Tik Tok e ha commentato i fatti scrivendo "Immagina essere Sofia Crisafulli e rimetterti insieme a uno che ti ha lasciato sola per tutta la tua gravidanza". La Tiktoker ha commentato l'insinuazione, sostenendo che in molti "parlano a caso".

Ci siamo allontanati per il bene di tutti ed è stato meglio così. Adesso stiamo meglio di prima, ma voi parlate a caso, cosa ne volete sapere.

La gravidanza a 18 anni

A Fanpage.it Sofia Crisafulli ha raccontato i suoi ultimi anni: nell'agosto 2022 è nato suo figlio Thiago, dopo una gravidanza vissuta tra ansie e paure. Aveva solo 18 anni quando ha scoperto di essere incinta: "Sono stata seguita da una psicologa perché ci sono state varie complicazioni. Durante la gravidanza ho sofferto di psoriasi per via dello stress che mi creavano le persone che avevo intorno. Poi ci sono state sicuramente tante paure, come quella di non essere adatta a essere mamma così giovane oppure quella di espormi sui social e sapere cosa ne pensasse la gente". Grazie al figlio è riuscita oggi a superare alcune difficoltà, non crede ci sia alcun ostacolo nella sua vita: "Vivo comunque la mia vita da adolescente ma lo faccio accompagnata".