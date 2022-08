La Tik toker Sofia Crisafulli ha partorito, è nato Thiago: “La mia àncora ancor prima di nascere” Sofia Crisafulli, la Tik toker 18enne, è diventata mamma di Thiago, ieri ha partorito il primo figlio: “Non è stato facile per me portarti alla luce, continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”

Sofia Crisafulli, la Tik toker 18enne, è diventata mamma. Con un post su Instagram ha annunciato la lieta notizia condividendo con i suoi fan l'immagine che la ritrae mentre il suo bebé appena nato le stringe il dito. Alle 12.06 del 30 agosto 2022 è nato Thiago: lo scorso febbraio l'influencer annunciava la gravidanza, parlando di un profondo dolore che l'aveva colpita in concomitanza della notizia. Non è chiaro se il padre del bebé sia rimasto al loro fianco.

L'annuncio di Sofia Crisafulli che ha partorito

Con un post su Instagram pochi minuti fa Sofia Crisafulli ha annunciato di aver dato alla luce Thiago, il suo primo figlio. Dopo un parto difficile, ora può stringere a sé il suo primo bebé.

Alle 12.06 sei nato tu, sei la mia gioia più grande. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me, però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile.

Nel lungo messaggio social la tik toker ha raccontato di aver vissuto momenti difficili durante il parto: "Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta". Infine ha concluso con una dedica per il suo primo figlio:

Adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo, vorrei sapessi quanto mi sono innamorata di te, quanto ho fatto e farò per te e quanto darei la vita per proteggerti. Le cose qui fuori non sono così rose e fiori come avrei voluto fosse per te, ma mi impegnerò affinché tu possa vivere al meglio, te lo prometto. Il mio Ti amo più sincero lo dedico a te, per sempre, la tua mamma.

Anche il figlio di Chiara Nasti si chiamerà Thiago

Così come quello di Sofia Crisafulli, anche il figlio di Chiara Nasti si chiamerà Thiago. L'influencer napoletana che presto darà alla luce il primo bebé con Mattia Zaccagni negli ultimi giorni ha annunciato il nome scelto, che al momento risulta essere uno dei più diffusi tra Italia e Europa. Sarebbe il diminutivo di Santiago, nome di origini spagnole Santo e Yago, forma arcaica di Giacomo che a sua volta deriva dall'ebraico e significa Dio protegge. Chi porta questo nome solitamente è forte d'animo, è un combattente che ama le sfide e che non teme il fallimenti.