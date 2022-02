La tik toker 18enne Sofia Crisafulli è incinta: “C’è chi se n’è andato, supererò anche questa” Sofia Crisafulli, la tik toker 18enne, è incinta: ha annunciato la lieta notizia su Instagram con un lungo post. Non è chiaro se il padre del bebé che porta in grembo sia rimasto al suo fianco.

A cura di Gaia Martino

Sofia Crisafulli, la Tik Toker 18 enne, ha annunciato con un post su Instagram di essere incinta. Si è scattata diverse fotografie con il pancino tra le mani ed ha raccontato come ha vissuto questi primi tre mesi, dal primo giorno in cui ha scoperto di essere in dolce attesa, sino ad oggi, giorno dell'annuncio. Dopo un ritardo si è sottoposta al test di gravidanza, oggi è pronta a diventare mamma.

L'annuncio della gravidanza di Sofia Crisafulli

Sofia Crisafulli, la Tik toker 18enne ha annunciato su Instagram di essere incinta. Con un lungo post ha spiegato come l'ha scoperto e come ha deciso di affrontare la notizia.

Ed eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita. Ormai sono al terzo mese di gravidanza, non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi invece è rimasto, chi ha deciso di appoggiarmi e chi no, ho vissuto momenti pieni di ansie, paure, dubbi e incertezze che non potevo sfogare con voi ancora per un po’, ma l’attesa è finalmente finita, non vi nego che ho aspettato questo giorno più di qualsiasi altro, avrò modo di raccontarvi tutto da ora in poi, cercando di coinvolgervi il più possibile e facendovi provare le stesse emozioni che ho provato giorno per giorno.

La tik toker di Legnano, in provincia di Milano, ha raccontato di aver scoperto un ritardo il 30 dicembre e dopo aver saputo del risultato, l'ha tenuto nascosto anche a sua madre, prima di fare la prima ecografia. Nonostante la giovane età, avendo compiuto 18 anni lo scorso 10 ottobre, ha deciso di tenere il bambino e diventare mamma.

Ogni mia scelta è stata difficile e ben pensata, la sera del 30 dicembre, insospettita da un ritardo decido di fare un test di gravidanza, completamente da sola ignara del risultato, che mi avrebbe stravolto la vita, l’ho tenuto nascosto a mia mamma che è stata una delle persone più importanti per me in questi mesi , passati 10 giorni, dopo la prima ecografia sentendo il suo cuoricino battere nella mia pancia ho capito che l’aborto non era proprio una cosa per me, vado contro gli ideali o le opinioni di chiunque, decido di dirglielo, sapendo che in lei avrei trovato supporto come sempre, e così è stato.

Sarà una sfida difficile, ha commentato, ma si augura di poter diventare la mamma che il bebè che porta in grembo si merita. "Scrivo queste parole con tante lacrime agli occhi, ma so che riuscirò a superare anche questa e sarà l’esperienza più bella della mia vita, non vedo l’ora di coinvolgervi e spero in un vostro supporto, vi ho sempre reso partecipe di tutto e questo penso sarà l’argomento più importante, vi voglio bene" ha concluso.

Chi è il padre

Sofia Crisafulli non ha specificato chi sia il papà del bebé che porta in grembo. Dopo aver letto le sue parole, in molti su Twitter temono che il fidanzato con cui ha pubblicato diversi video su Tik Tok negli ultimi mesi, Agostino Catanzariti, l'abbia lasciata.