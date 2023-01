Cathryn White Cooper con le figlie Olivia e Sofia: “Gianluca Vialli il marito e padre più affettuoso”

Il 6 gennaio 2023 moriva Gianluca Vialli. L'ex calciatore aveva 58 anni. La notizia della sua scomparsa ha generato un'ondata di affetto e vicinanza alla famiglia. Vialli ha lasciato la moglie Cathryn White Cooper, cui cui era convolato a nozze nel 2003, e le figlie Olivia, di 18 anni, e Sofia, che oggi ha 16 anni. E proprio dalle due figlie, Cathryn White Cooper sta tentando di ripartire.

Cathryn White Cooper, moglie di Gianluca Vialli, intende vivere questo momento di dolore stretta alle sue figlie, Olivia e Sofia, che hanno dovuto fare i conti prematuramente con la scomparsa dell'amato padre. La cinquantunenne ha fatto avere una nota ai giornalisti, nella quale ha avuto parole colme di amore per il marito:

Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono Cathryn White Cooper a Londra con Olivia e Sofia. La moglie e le figlie di Gianluca Vialli, sono state accanto al campione lungo tutta la malattia, un tumore al pancreas che non gli ha lasciato scampo. La loro era una famiglia molto unita. Vialli amava profondamente le sue figlie. Parlò di loro, in un'intervista rilasciata alla trasmissione Che tempo che fa. A Fabio Fazio confidò che uno dei suoi obiettivi era quello di accompagnarle all'altare:

La malattia è una cosa che mi è capitata all'improvviso. L'ho affrontata come affrontavo le cose quando facevo il calciatore, ovvero mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: uno di questi era di non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all'altare. E poi mi sono dato degli obiettivi a più breve scadenza, quindi l'operazione, la degenza, la chemio, la radio, andare in vacanza in Sardegna avendo di nuovo un fisico da far vedere. Ci ho lavorato, mi sono messo nelle condizioni psicologiche per affrontarla.