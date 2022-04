La reazione dell’ex Alex Rodriguez al fidanzamento ufficiale di Jennifer Lopez e Ben Affleck “I playoff stanno per iniziare, il baseball è in pieno svolgimento, le persone si fidanzano”, si lascia scappare Alex Rodriguez commentando una partita.

A cura di Giulia Turco

Il fidanzamento ufficiale dei Bennifer non è passato inosservato all’ex compagno di J Lo Alex Rodriguez. L’ex campione di baseball ha commentato pubblicamente la notizia con ironia, senza lasciar trasparire alcuna sfumatura di rancore nelle sue parole, anzi.

Nessun rancore da Alex Rodriguez per J Lo

Stuzzicato da Michael Kay nel corso del Sunday Night Baseball mentre commentava la partita Yankees contro Red Sox, Rodriguez ha detto: “È un grande momento nello sport. Abbiamo un nuovo campione Masters, i playoff stanno per iniziare, il baseball è in pieno svolgimento, le persone si fidanzano. Voglio dire, è un momento felice per il mondo”, ha scherzato. Per poi aggiungere: “La felicità e la pace nel mondi sono ciò che stiamo cercando”. D’altronde la coppia aveva annunciato la separazione un anno prima, con la promessa di restare in buoni rapporti. “Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali”, fanno sapere Jennifer Lopez e Alex Rodriguez nella nota congiunta pubblicata da Today.com, “Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi”, avevano fatto sapere con una nota condivisa.“Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono fidanzati ufficialmente

Dopo quasi 18 anni dall’ultima volta in cui avevano pensato che sarebbero stati una coppia per sempre, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno deciso di giurarsi amore eterno per la seconda volta. Lo ha fatto sapere J Lo tramite un video pubblicato sui social nel quale ha annunciato di dover dare ai suoi fan una comunicazione importante. Un evento riguardo al quale si è detta “molto emozionata”. Ecco spuntare un anello vistoso e scintillante al dito della pop star: “Così è accaduto”, ha scritto. Si tratta di un diamante verde, che arriva 20 anni dopo il diamante rosa che nel 2022 Affleck le aveva regalato accompagnando la prima proposta di matrimonio.