La prima fuga d’amore di Totti e Noemi, allo stadio insieme e poi a cena da Flavio Briatore Francesco Totti avrebbe saltato anche la partita del figlio Cristian per andare a Monaco con Noemi. Il pretesto è un evento benefico di padel, il programma è una notte all’Hotel de Paris, un pomeriggio insieme allo stadio e una cena al rinomato Crazy Pizza di Briatore.

A cura di Giulia Turco

(Totti Noemi Bocchi all’Hotel de Paris di Monaco, foto Chi)

Totti e Noemi durante la loro prima fuga d’amore lontano dalla Capitale. L’ex Capitano ha scelto Monte Carlo, più di preciso l’Hotel de Paris, lo stesso dove qualche tempo prima aveva festeggiato i 38 anni di Ilary. D’altronde caso ha voluto che un evento benefico legato al padel li portasse proprio lì e, con la scusa, la coppia si è goduta qualche giorno di relax.

(Totti e Noemi da Crazy Pizza a Monaco)

Francesco Totti e Noemi Bocchi allo stadio insieme

Se lo scorso maggio Totti aveva negato fino in fondo: “Ma secondo te se avessi l’amante la porterei allo stadio?”, ora tra le tribune lui e Noemi non si nascondono più. Hanno fatto il giro del web le immagini trasmesse dalla tv francese di Canal+ che li ha immortalati insieme allo stadio di Monaco. Foto simili escono sul settimanale Chi, che ha documentato l’intero weekend. Noemi lo ha seguito per il weekend, sabato Totti ha presenziato all’evento benefico. Domenica poi, una giornata tutta per loro. Prima allo stadio a vedere Monaco-Clermont, poi a cena da Crazy Pizza, il ristorante di Flavio Briatore.

Totti assente alla partita del figlio Cristian per andare a Monaco con Noemi

Nel raccontare il romantico weekend dei due amanti, il settimanale Chi traccia un quadro ben chiaro che mostra l’ex Capitano sempre più lontano dal contesto familiare. Per andare a Monaco infatti Totti avrebbe saltato anche la partita del figlio Cristian, a Trigoria, alla quale ha presenziato invece mamma Ilary. Totti e Noemi sono partiti proprio mentre in tribunale si discuteva dei “Rolex Gate” tra lui e Ilary. Una domenica tutta in famiglia per la conduttrice, che dopo la partita ha portato i figli al circo. Delle specifiche della separazione si discuterà in tribunale il prossimo febbraio, ma sembra ormai certo che Totti abbia deciso di trasferirsi a Roma Nord per amore di Noemi e che la casa familiare all'Eur resterà invece ad Ilary.