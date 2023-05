La nostalgia di Claudia Gerini: “Sono cresciuta in una libertà che adesso non c’è più” Claudia Gerini si racconta in una lunga intervista a Confidenze: “Ritengo un privilegio essere cresciuta in anni in cui abbiamo conosciuto una libertà che ora non c’è più. Oggi siamo schiavi della tecnologia”.

Claudia Gerini è single e felice. L'attrice, protagonista di una intervista e della copertina di Confidenze, si racconta senza filtri. L'attrice è sola al momento e gli amori più totalizzanti della sua vita sono le sue figlie. E il cinema ovviamente. Tutto contenuto nel suo libro "Se chiudo gli occhi", dove per la prima volta racconta se stessa, i luoghi e le persone importanti che ha incontrato: "Se potessi tornare indietro vorrei la vita uguale a come l'ho vissuta". E sui genitori delle sue due figlie: "Anche se le storie con Alessandro e Federico si sono chiuse abbiamo ottimi rapporti".

Le parole di Claudia Gerini

Claudia Gerini racconta la sua vita di un tempo: "Non mi cambierei con un quattordicenne di adesso col suo Instagram". È la nostalgia per una vita "a nostra misura" e più analogica:

Ritengo un privilegio essere cresciuta in anni in cui abbiamo conosciuto una libertà che ora non c'è più. Oggi siamo schiavi della tecnologia. Che ha anche dei lati positivi, ma è un'arma a doppio taglio che dal punto di vista emozionale ci ha peggiorati. Si sono perse la poesia e la semplicità. Io rimarrò una ragazza analogica, nata quando la vita era a nostra misura.

Il rapporto con le figlie

Claudia Gerini, felice di vivere questo periodo di grande libertà, racconta poi il rapporto con le sue figlie, nelle quali rivede entrambi un pezzo di se stessa.