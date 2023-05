Claudia Gerini: “Carlo Verdone? Uno come lui è l’uomo giusto per me” Claudia Gerini a Turchesando, programma di Radio Cusano Campus, parla di Carlo Verdone: “Adesso che sono una donna più matura e adulta forse andrebbe meglio con lui ma non si può comandare l’amore”.

Claudia Gerini è stata la protagonista di puntata del programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi, Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus. Nel salotto radiofonico, in onda al sabato e alla domenica dalle 13, l'attrice si è raccontata senza filtri in occasione della presentazione del suo ultimo libro, "Se chiudo gli occhi". Tengono banco le dichiarazioni sul suo momento da single.

Le parole di Claudia Gerini

Claudia Gerini ha rivelato alcuni particolari circa il primo incontro con Carlo Verdone. È stato proprio l'attore a renderla celebre al cinema per il ruolo di Jessica in "Viaggi di Nozze". Il primo incontro, però, fu per il provino di "Perdiamoci di vista" per il ruolo che avrebbe dovuto affiancare Asia Argento:

Il primo incontro avvenne nel casting per trovare l’attrice che avrebbe fatto la sorella di Asia Argento che era la protagonista. Io ero emozionatissima, avrò avuto 21 anni, lui mi disse ‘hai un bellissimo viso ma per il ruolo non vai bene, comunque vedrai che ci incontreremo di nuovo". […] Un anno e mezzo dopo lui venne a vedermi al teatro Off vicino al Colosseo. Lui poi è venuto nei camerini dicendomi che stava preparando un film “Viaggi di nozze” e che gli serviva una coatta romana che facesse sua moglie. Mi disse che avevo il viso da brava ragazza ma secondo lui ero una gran coattona e così interpretai quel ruolo. Con Carlo abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme non solo professionale ma anche di amicizia.

"Carlo Verdone poteva essere l'uomo giusto per me"

Alla domanda della conduttrice sul possibile uomo ideale da ricercare in Carlo Verdone, la risposta è stata chiara: “Penso lo fosse ma per un’altra fase di vita. Io avevo 25 anni e lui 43: ero troppo piccolina, dovevo fare delle esperienze. Adesso che sono una donna più matura e adulta forse andrebbe meglio ma non si può comandare l’amore”. Il sodalizio, però, prosegue: è nella nuova stagione di Vita da Carlo.