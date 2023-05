Claudia Galanti e i baci in Ferrari con un uomo: si tratterebbe di Leonardo, avvocato milanese Claudia Galanti è stata fotografata mentre bacia un uomo misterioso a bordo di una Ferrari Daytona. Si tratterebbe di Leonardo, un avvocato milanese. Per il momento, la modella non ha ancora ufficializzato questa storia d’amore.

A cura di Stefania Rocco

Claudia Galanti avrebbe un nuovo amore. La bellissima modella, reduce dalla burrascosa separazione dall’ex compagno Arnaud Mimran, è stata fotografata dal settimanale Chi mentre bacia un uomo misterioso a bordo di una lussuosissima Ferrari Daytona, un prezioso modello diventato popolare con il telefilm Miami Vice le cui quotazioni vanno da un minimo di 500 mila euro per la versione coupé a un massimo di 2,5 milioni di euro per il modello spider. Proprio l’abitacolo dell’automobile in questione ha fatto da cornice al passionale bacio tra i due, immortalato dai fotografi della rivista.

La serata romantica di Claudia Galanti

Claudia Galanti e il suo misterioso accompagnatore sono stati fotografati al termine di una cena consumata all’interno di un noto ristorante milanese. Al termine, Claudia e il suo accompagnatore sono saliti a bordo dell’automobile dell’uomo per dirigersi verso casa della modella. Sotto il portone, i due si sono scambiati l’appassionato bacio immortalato dai fotografi.

L’avvocato Leonardo sarebbe una vecchia conoscenza di Claudia Galanti

Secondo la rivista, l’uomo fotografato accanto a Claudia sarebbe una vecchia conoscenza della modella. Un avvocato – tale Lorenzo – già fotografato in compagnia di Galanti sette anni fa dal settimanale Diva e Donna, incontrato da Claudia dopo la breve partecipazione all'Isola dei famosi. Per il momento, l’aspirante chef non ha ancora ufficializzato questa nuova passione. Da anni, infatti, Claudia mantiene il più stretto riserbo a proposito della sua vita privata. Abituata a vivere a lungo sotto le luci dei riflettori – soprattutto all’epoca della relazione con Mimran – ha scelto di mantenere un basso profilo dopo gli eventi che hanno provocato un terremoto nella sua vita e, in particolare, dopo la sfortunata e drammatica scomparsa della piccola Indila, morta a soli 9 mesi nel 2014.