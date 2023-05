Claudia Gerini: “L’incontro a cena con Brad Pitt. Johnny Depp? Gli misi il mio numero nel cappello” Claudia Gerini racconta gli incontri con Brad Pittc e Johnny Depp, due dei sex symbol del cinema americano: “Pitt era sensuale e sicuro di sè. A Depp misi il mio numero di cellulare nel cappello”.

A cura di Stefania Rocco

Claudia Gerini racconta i suoi amori, anche quelli impossibili, a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio1. Dall’incontro a cena con Brad Pitt all’”imboscata” tesa a Johnny Depp con la quale, tuttavia, non ottenne l’effetto sperato. “Ho sempre amato gli uomini con la carnagione scura e gli occhi scuri, e quando si parlava di Pitt dicevo: vabbé, il classico americano biondo con gli occhi azzurri. Poi però…”, ricorda l’attrice parlando dell’incontro con l’ex marito di Angelina Jolie a Venezia, “Ero a cena a Venezia col mio fidanzato e c'erano Brad Pitt ed Edward Norton che erano lì per presentare ‘Fight Club'. A fine cena Pitt si sposto' dalla nostra parte del tavolo e devo dire che sì, era molto bello. Era molto cowboy, sensuale, sicuro di sé e giocava con un accendino. E io, per ridere, mi sono detta: mi piacerebbe essere quell'accendino…”.

“Johnny Depp non mi ha mai richiamato”

Con Johnny Depp, Gerini rivela di essersi fatta audace. “Con lui feci una ‘claudiata': andai ad una cena a Roma dove c'era anche lui, era il periodo del processo contro Amber Heard. Quando me lo presentarono me lo abbracciai e gli dissi ‘io sono dalla tua parte', e aggiunsi ‘i love you’”, racconta l’attrice,“Rimase colpito. Ma non è finita qui: dopo gli scrissi il mio numero di cellulare su un bigliettino e glielo misi nel suo cappello. Purtroppo non mi richiamò”.

Claudia Gerini è single: “Libera da due anni”

Da tempo si parla del suo rapporto con Carlo Verdone, con il quale visse una storia d’amore e che oggi resta uno tra i suoi più cari amici: “Ci sentiamo quasi tutti i giorni, ci siamo molto frequentati in quei due anni e mezzo in cui abbiamo fatto ‘Viaggi di Nozze', ci siamo molto invaghiti l'uno dell'altra. Ad un certo punto abbiamo avuto questo flirt ma sia io che lui eravamo in un momento di vita diverso e ho detto: ‘Carlo, io in questo momento non sono adatta ad esser la tua compagna'. Insomma, mi sono un po' sottratta a questa relazione ma tra noi c'è un sentimento di grandissima amicizia”.Al momento, però, non ci sarebbe nessuno nel suo cuore: “Sono libera da due anni. Gli uomini forse non mi corteggiano molto perché hanno un po' di timore, le donne indipendenti e autonome che forse spaventano…”. Infine, una serie di considerazioni sparse: “A biliardino sono bravissima, gioco in attacco. E una volta umiliai anche Matteo Renzi. Ai tempi lui era sindaco di Firenze, eravamo a casa di Fausto Brizzi. Le squadre erano io e Michele Placido contro Renzi e Brizzi. Vincemmo noi 7-2 e Renzi ci resto' malissimo, non si aspettava fossi così brava”.