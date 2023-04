Claudia Gerini e il flirt con Verdone: “Voleva una storia vera, non me la sentivo. Ora siamo amici” L’attrice ripercorre in un libro autobiografico le tappe principali della sua educazione sentimentale, raccontando l’avvicinamento a Carlo Verdone a metà anni Novanta: “Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Ora siamo grandi amici”.

A cura di Andrea Parrella

Da anni è uno dei volti più noti del cinema italiano e adesso Claudia Gerini si è raccontata in un libro, ripercorrendo la sua vita tra set, vita privata e incontri a metà strada tra questi due realtà. Il libro, Se chiudo gli occhi, uscirà il 2 maggio, ma sta già facendo parlare per alcuni estratti che circolano sul web, in relazione ai personaggi noti che hanno gravitato e gravitano nella vita di Gerini, dal legame con Gianni Boncompagni fino a quello con l'ex compagno Federico Zampaglione, padre di Linda, che oggi ha 13 anni. Negli ultimi giorni il settimanale Gente ha però riportato uno stralcio che riguarda un altro personaggio cruciale per la carriera di Claudia Gerini, quel Carlo Verdone che la scelse nei suoi film rendendola, di fatto, un volto nazional popolare.

Un rapporto che, stando a quel che racconta Gerini, non si sarebbe limitato alla sfera professionale ma sarebbe anzi sfociato nel personale. Nel libro, infatti, l'attrice ha finalmente raccontato come sono andate le cose con Carlo Verdone, spiegando che i due hanno avuto a tutti gli effetti un avvicinamento, era il 1996, senza che la cosa abbia poi avuto seguito. "Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt. Non era una storia vera e propria. Lui voleva andare avanti, mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa. Ora siamo grandi amici…".

Nel libro Claudia Gerini ripercorre le tappe principali della sua educazione sentimentale, ma specifica come alla base ci sia stata sempre una componente ineludibile, la libertà: "Ho sempre inseguito la libertà di scegliere, di dire quello che penso, di andare via da una relazione che non funziona. Io le ho conquistate tutte queste libertà e le difendo con orgoglio".