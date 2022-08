La nonna di Elisabetta Gregoraci compie 101, la festa in riva al mare organizzata dalla nipote Elisabetta Gregoraci festeggia i 101 anni di nonna Elisabetta. Le foto della festa di compleanno di fronte al mare organizzata dalla showgirl.

A cura di Stefania Rocco

Elisabetta Gregoraci festeggi i 101 anni di nonna Elisabetta, madre di Mario Gregoraci, padre della showgirl. Un compleanno importante quello vissuto dalla donna, tanto che la nipote ha voluto celebrarlo con tutti gli onori del caso. Dopo il party dello scorso anno – la nonna compiva 100 anni – Elisabetta ha voluto festeggiare la nonna nella sua Soverato, la città calabrese d’origine della ex moglie di Flavio Briatore. “Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101! Sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto”, ha scritto Elisabetta nella didascalia del post pubblicato per festeggiare tale traguardo, una foto scattata mentre posa di fronte alla torta insieme alla nonna.

Il regalo a nonna Elisabetta? Una crema antirughe

“Nonna, non sei vecchia. Ti ho regalato una crema antirughe”, scherza Elisabetta di fronte alla nonna dalla quale ha ereditato il nome e che non sembra particolarmente avvezza a fotocamere, video e social network. L’affetto tra loro è evidente soprattutto dall’espressione orgogliosa e carica d’amore che la donna riserva all’adorata nipote. Il compleanno è stato festeggiato in un ristorante in riva al mare. Presenti anche altri membri della famiglia Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci con nonna Elisabetta che ha compiuto 101 anni.

Assente Nathan Falco, a Mykonos col padre

Elisabetta Gregoriani ha festeggiato il compleanno della nonna insieme alla sorella Marzia, ai loro familiari e ai numerosissimi follower conquistati dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. “Vi porto con me a festeggiare il compleanno della mia super nonnina che oggi compie 101 anni”, aveva detto Elisabetta in una Instagram story. E ha mantenuto la promessa, condividendo con quelli che la seguono i momenti salienti della serata, dal panorama, alle portate di pesce fino al brindisi e al taglio della torta. Unico assente il piccolo Nathan Falco, volato a Mykonos insieme al padre Flavio Briatore.