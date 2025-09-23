La fidanzata segreta di Eva Robin’s: “Insieme da 25 anni, nessuno sa chi è”

Da 25 anni, in segreto, Eva Robin’s vive una storia d’amore importante: quella con la sua compagna, la cui identità l’attrice custodisce gelosamente. È stata lei stessa a raccontarlo in un’intervista rilasciata a La Stampa, confermando che, accanto ai flirt vissuti con personaggi del mondo dello spettacolo più o meno noti, c’è sempre stata la lunga relazione con la sua fidanzata. “Convivo con la stessa donna da 25 anni. Volevo proteggerne la privacy e infatti nessuno sa chi è”, ha dichiarato l’attrice, determinata a mantenere ancora segreto il nome della sua compagna di vita.

Il gioco dell’ambiguità, l’espediente che ha consacrato Eva Robin’s

Per anni Eva – nome d’arte di Roberto Coatti – ha giocato con la sua sessualità, mantenendosi volutamente ambigua e alimentando la fama di “ermafrodito”. In realtà, Robin’s è una donna transgender e l’equivoco fu costruito a tavolino dal suo agente, che la lanciò da giovanissima consapevole di quanto quell’ambiguità avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica. Ma l’attrice ha chiarito più volte di non avere mai avuto dubbi sulla propria identità e che la scelta di non completare la transizione è stata una certezza fin dall’inizio.

Flirt con uomini famosi, ma amori solo al femminile

Eva ha spiegato di essersi innamorata esclusivamente di donne. Nel corso degli anni non sono mancati flirt con uomini noti, di cui però – salvo poche eccezioni – ha sempre preferito non rivelare i nomi. Vittorio Sgarbi, ad esempio, è stato l’unico ad ammettere pubblicamente di avere trascorso con lei una notte. Ma il cuore dell’attrice ha sempre battuto per il genere femminile: donna è la sua storica e attuale compagna, e donne sono le uniche due persone che Robin’s abbia mai desiderato sposare. Avrebbe potuto farlo anche legalmente, essendo registrata all’anagrafe con la sua identità maschile, ma all’ultimo decise di soprassedere in entrambi i casi per non esporre le sue compagne alla ribalta mediatica.