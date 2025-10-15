Ivana Castorina rivela al GF di essere una donna trans: “Dissi a mia madre tuo figlio non è mai esistito”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello è iniziato da qualche settimana e per qualcuno è arrivato il momento di raccontarsi e parlare di sé, del suo passato. A sentirne l'esigenza è Ivana Castorina. La concorrente ha rivelato, durante una lunga nottata di chiacchiere a Grazia Kendi e Giulia Saponariu, di essere una donna trans. La gieffina ha ripercorso alcuni momenti dolorosi della sua vita, dicendo di aver letteralmente vissuto due vite.

Ivana Castorina racconta la sua sofferenza al GF

Trascorrere 24 ore al giorno in compagnia delle stesse persone, porta necessariamente alla condivisione di parti di sé: "Ho vissuto due vite e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione" racconta la gieffina, come riporta Biccy, e ammette di aver visto in Grazia e Giulia le persone giuste a cui confidare questa parte della sua vita di cui molti, anche fuori dalla casa, non ne sono a conoscenza. Ivana ha capito sin da bambina di vivere un disagio: "Mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi, io ho aspettato i 18 anni per essere libera". Ed è infatti in quel momento che ha confidato alla madre il suo malessere, dicendole di averla fatta sentire sola e non accettata, convinta a fare le valige e andar via da casa: "Ho detto “questa è l’ultima volta che mi vedi”. Mia mamma si è messa davanti la porta e mi ha detto “magari è un momento, e se cambi idea?”. A quel punto io le ho detto “Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito".

Il percorso di transizione di Ivana Castorina

Iniziare il percorso, però, non è stato semplice. La clinica in cui si è operata, a 19 anni, a Trieste l'aveva conosciuta proprio guardando il Grande Fratello. Era l'ottava edizione e c'era una concorrente trans, la prima nella storia del reality (Silvia Burgio ndr.). Vedere la felicità con cui quella donna parlava della sua nuova vita, le aveva fatto capire che non poteva esserci altra soluzione che quella. Ma tanti sono stati i passaggi da affrontare:

Ho dovuto attendere perché il giudice all’inizio mi ha bocciato la richiesta due volte, perché mi sono presentata in camicia e con la coda di cavallo e mi sono sentita dire “tu sei troppo maschietto, non penso che sei così sicura”. Non è stato facile, ma poi è andata, anche se sono stati interventi lunghi e complicati e mia madre è sempre stata accanto a me. Sono mancata un mese da casa per questa operazione. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma.

Dopo è iniziato un periodo di scoperta di sé, dei propri gusti, di esplorazione, in cui ha incontrato uomini che si sono innamorati di lei, ma anche che non le hanno risparmiato sofferenze: "Uno mi ha detto non sai che problemi sociali mi hai procurato" ha rivelato e altri che invece non sono riusciti a parlare della loro relazione. Oggi, però, Ivana è felicemente sposata e quella sofferenza è qualcosa che, pur essendo presente, appartiene al passato.