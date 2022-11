La fidanzata di Francesco Oppini si laurea, la dedica dell’ex gieffino: “Fiero di te e di chi sei” La fidanzata di Francesco Oppini, Francesca Viverit, oggi si è laureata. L’ex gieffino ha condiviso su Instagram alcune foto di questo giorno speciale, accompagnato da un dolce messaggio di congratulazioni: “Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che hai fatto”.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi è un giorno speciale per Francesco Oppini. La fidanzata Francesca Viverit, con cui ha ufficializzato la relazione questa estate, si è laureata. L'ex gieffino, figlio di Alba Parietti, ha condiviso sui social alcune foto della ragazza con la corona d'alloro e le ha dedicato un dolce messaggio di congratulazioni.

La laurea della fidanzata di Francesco Oppini

La fidanzata di Francesco Oppini si è laureata all'Università degli Studi di Milano in Scienze dei Servizi Giuridici. Un grande traguardo per Francesca Viverit, condiviso con i familiari e gli affetti più stretti. Tra questi naturalmente anche il fidanzato, che ha condiviso su Instagram diversi scatti di questo giorno speciale. Il tutto accompagnato da un bel messaggio di congratulazioni: "Fiero di te, di quello che sei e degli sforzi che ha fatto per arrivare a questo importantissimo momento. Adesso, piccola grande Francesca, sei in rampa di lancio per poter affrontare la “vita lavorativa” con forza, consapevolezza e dedizione". Anche Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, ha dedicato un pensiero alla neo laureata: "Ogni volta che una donna supera un traguardo rende omaggio a tutto l’universo femminile con la sua determinazione e forza. Congratulazioni Dottoressa".

La storia d'amore tra Francesca Viverit e Francesco Oppini

Dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini, il figlio di Alba Parietti ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è uscito allo scoperto e ha mostrato sui social la sua nuova fiamma Francesca Viverit. L'ufficialità è arrivata lo scorso agosto con lo scatto di un romantico bacio durante una vacanza estiva, ma in realtà gli indizi della frequentazione risalgono già a diversi mesi prima, con storie sui social e brevi video in cui si intravedevano i due insieme. Francesca è lontana dal mondo dello spettacolo, abita a Basiglio (in provincia di Milano) e si è appena laureata in Scienze dei Servizi Giuridici. Ha un passato prima come nuotatrice, poi come insegnate di nuoto sempre nell'hinterland milanese.