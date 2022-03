La famiglia di Katie Price è “inorridita” dal suo ultimo intervento al seno Katie Price, attrice e modella, si è sottoposta al suo 14esimo intervento chirurgico al seno. Un ritocchino estetico che non è piaciuto alla famiglia, che si è detta “inorridita” e che giudica “davvero sciocca e un pò irresponsabile” la sua decisione.

A cura di Elisabetta Murina

A dicembre Katie Price si è sottoposta al suo 14esimo intervento al seno e ora, a distanza di qualche mese, mostra i risultati in bikini durante una vacanza in Thailandia insieme al compagno. L'ex modella e scrittrice sta ricorrendo spesso alla chirurgia estetica per ritoccare il proprio corpo, rendendolo quasi irriconoscibile. A pensarla così è la sua famiglia, che al sito inglese The Mirror ha dichiarato: "Sta diventando davvero sciocco ora e un pò irresponsabile".

Il commento della famiglia di Katie Price

La scrittrice, modella e conduttrice tv si è operata l'ultima volta lo scorso dicembre in una clinica di Bruxelles, in Belgio. Si era sottoposta alla liposuzione ai glutei a un sollevamento del seno, portando così a quota 14 i ritocchi estetici al suo corpo. Per la madre, Amy Price, la figlia non avrebbe bisogno di modificare in nessun modo il proprio aspetto estetico, ma pensa che lo faccia perché non si sente abbastanza attraente: "Forse lo fa perché non si sente abbastanza attraente, o forse è dismorfia corporea". In più, tutta la famiglia si è detta "inorridita" della decisione di Katie Price, che con l'ultimo intervento ha ottenuto il seno "più grande di sempre": "Sta diventando davvero sciocco ora e anche un po' irresponsabile. Sono tutti piuttosto inorriditi, ad essere onesti".

Chi è Katie Price

Salita alla ribalta negli anni ’90 per il suo lavoro da modella, Katie Prince, Katrina Amy Alexandra Alexis, è apparsa in tv in diversi programmi come I'm a Celebrity… Get Me Out of Here! È diventata famosa per aver vinto la 15esima stagione del Grande Fratello britannico. Nel 2019 ha dichiarato pubblicamente la bancarotta, ammettendo di aver speso l’intero patrimonio pari a 45 milioni di sterline, arrivando ad essere perseguitata da creditori e fisco. A 36 anni, dopo 5 figli, ha deciso di sottoporsi a un'intervento di riduzione al seno di ben 5 taglie. Ora invece sembra voler andare nell'altra direzione.