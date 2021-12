La ex di Alex Belli Hellen Scopel: “Ha copiato il mio curriculum, il nome d’arte gliel’ho dato io” La modella Hellen Scopel racconta gli orrori di una relazione vissuta tra bugie, tradimenti e falsità. “Ho creato un mostro”, dice di Belli, “allora non l’ho denunciato, oggi lo farei”.

Hellen Scopel è la ex modella, ex attrice che in passato ha avuto un’importante storia d’amore con Alex Belli. Raggiunta dal settimanale Di Più Hellen, oggi felicemente sposata, ha confidato gli orrori di una relazione che per fortuna è solo acqua passata, tra tradimenti, bugie, inganni e comportamenti aggressivi, racconta. Finalista di Miss Italia nel 2006 e concorrente di una passata edizione di Uomini e Donne, Helen ha conosciuto Belli nei primi anni della sua carriera. L’attore lavorava in una radio di Parma, quando nel 2004 la incontrò ad una festa.

Le bugie sul suo curriculum

L’avrebbe avvicinata con la scusa di un’intervista, ammaliato dalla sua bellezza, dopo circa un mese lei avrebbe ceduto ma le cose sin da subito avrebbero preso una piega poco limpida. Lui si sarebbe presto rivelato piuttosto sprovveduto in materia di carriera e visibilità pubblica: “Il nome d’arte gliel’ho dato io”, rivela Hellen Scoper a Di Più. “Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum”, prosegue. “Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, m lui non ci era mai entrato”.

I tradimenti e i messaggi sospetti

Non solo, secondo la modella alle bugie in ambito lavorativo si sarebbero presto aggiunte anche quelle personali. Helen racconta di tre anni di relazione, costellati di tradimenti e comportamenti talvolta aggressivi: “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei”, confessa. La modella spiega che Belli era solito salvare i numeri delle sue conquiste con nomi maschili, per non farla insospettire, nonostante lei poi abbia scoperto tutto. “Successivamente ha tradito Katarina proprio con me”, continua. Katarina Raniakova è stata sua moglie dal 2013 al 2017. “Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo, non ho più voluto vederlo”.