La circoncisione di Tommaso Zorzi: “Non mi affibbiate relazioni, niente sesso per 40 giorni” Dimesso dall’ospedale, Tommaso Zorzi sta raccontando la sua quotidianità dopo la circoncisione, tra terapia e buste di surgelati per alleviare il dolore. E sul gossip dopo Tommaso Stanzani: “Non mi affibbiate relazioni, per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso”.

Tommaso Zorzi si è finalmente potuto dedicare a un intervento delicato, da troppo tempo rimandato, come la circoncisione. L'influencer e conduttore non ha fatto questa operazione per motivi religiosi, ma semplicemente per motivi di salute: "L’ho rimandata per anni e se l’avessi fatta dieci anni fa sarebbe stato tutto molto più semplice. Comunque l’urologo mi ha detto che tutto tornerà a funzionare come un tempo". Per questa cosa, Tommaso Zorzi ci ha anche scherzato spiegando che non è possibile per lui in questo momento avere una relazione con nessuno, data la raccomandazione di astenersi per 40 giorni da ogni tipo di attività sessuale.

Le parole di Tommaso Zorzi

Dimesso dall'ospedale, Tommaso Zorzi sta raccontando la sua quotidianità come sempre, tra terapie e buste di zucchine surgelate nelle parti basse per cercare di trovare il sollievo perduto. L'influencer tiene anche a debita distanza il gossip perché spiega:

Onde evitare che mi venissero affibbiate relazioni con chiunque possegga un apparato respiratorio, segnalo che per i prossimi 40 giorni questa cosa non sarebbe quantomeno verosimile perché non posso fare sesso. Ogni due giorni te lo devi medicare, chi è maschio sicuro mi capirà, vedere lì sotto punti, sangue, cose strane, non è il massimo. […] È da tre ore che sto con un pacco di ghiaccio sul pene.

Perché i maschi praticano la circoncisione

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa un terzo dei maschi nel mondo è circonciso. La circoncisione consiste nella rimozione totale del prepuzio, il lembo di pelle scorrevole che riveste il glande. In caso di rimozione parziale si parla di postectomia. La circoncisione si consiglia per prevenzione e cura in casi di fimosi o di ripetute infiammazioni del glande. Ovviamente, la circoncisione viene seguita anche per motivi religiosi e di identità culturale. Per queste ragioni, è molto diffuso tra ebrei e musulmani.