video suggerito

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna Archiviata la relazione con Wanda Nara, L-Gante ha voltato pagina. Il rapper argentino ha postato su Instagram una foto scattata insieme alla nuova compagna. In un altro scatto compaiono le loro mani intrecciate. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L-Gante volta pagina dopo la separazione da Wanda Nara. Il rapper argentino ha postato tra le sue Instagram stories una foto in cui compare affiancato a una donna mora, vestita con un abito rosa e con un vistoso tatuaggio sulla parte interna del braccio sinistro. La stessa donna compare accanto a lui in un altro scatto realizzato a bordo dell’automobile dell’artista. Il colore tenue dell'abito e la borsa indossata a tracolla chiariscono che si tratta della stessa persona. Nella seconda foto pubblicata i due intrecciano le dita, dimostrando un’intimità che chiarisce la natura del loro rapporto.

Chi è la nuova compagna di L-Gante

Sono diverse le speculazioni emerse a proposito dell’identità della nuova fidanzata di L-Gante. Secondo la stampa argentina, il rapper sarebbe stato visto solo pochi giorni fa in compagnia di Rocìo, ballerina di danze arabe originaria di Buenos Aires. Ma la ballerina, bionda e formosa, non è certamente la stessa donna accanto alla quale il rapper si è fotografato per poi postare lo scatto su Instagram. Il vistoso tatuaggio che la misteriosa ragazza mora sfoggia sul braccio sinistro smentisce, inoltre, le teorie secondo le quali si tratterebbe di una tra Dakota Gotth e Macarena Hanna Bustamante. Entrambe modelle e influencer note principalmente su TikTok, avrebbero vissuto un flirt con l’ex compagno di Wanda Nara ma nessuna delle due corrisponde all’identikit della nuova fidanzata dell’artista.

Perché è finita tra L-Gante e Wanda Nara

È stata Wanda Nara a decidere di mettere fine alla sua relazione con L-Gante. I primi rumors a proposito di una crisi risalgono allo scorso gennaio 2025 quando i due si erano allontanati, apparentemente a causa di un tradimento del rapper. L’annuncio della rottura definitiva è arrivato poco più tardi, quando Nara ha comunicato via Instagram la fine della sua lunga relazione con l’artista: “Oggi le nostre strade si dividono per prenderci cura di noi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia. La mia situazione giudiziaria, difficile e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione, ora i miei figli hanno bisogno di me e dedicherò il mio tempo totalmente a loro”. L-Gante aveva utilizzato un tono completamente diverso per dire la sua a proposito della separazione da Wanda. Lasciando trasparire un certo fastidio e la volontà di tacere a proposito di aspetti non troppo edificanti della loro relazione, il rapper aveva scritto: "Questa telenovela è finita, continuatela senza di me. Se avete qualcosa da chiedermi, sappiate che non ho intenzione né bisogno di fornire spiegazioni o chiarimenti".