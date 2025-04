Wanda Nara e L-Gante erano pronti a sposarsi, ma adesso rispunta Mauro Icardi: cosa c’è di vero

video suggerito

Wanda Nara e L-Gante confermano la separazione in TV. L'artista rivela: "Stavamo per sposarci". Lei replica: "Voglio una famiglia stabile". Ma nessuno chiude la porta a un ritorno e sulle voci di un riavvicinamento con Mauro Icardi non c'è niente di vero.

Wanda Nara e L-Gante hanno confermato la loro separazione. I media argentini sono sulla vicenda da giorni, con particolari che non vengono risparmiati dagli stessi protagonisti. Può capitare, però, che da noi in Italia si possa fare confusione e si finisca per scrivere di "riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo la separazione", parole che avrebbe pronunciato proprio il cantante in una tramissioni. Parole che, però, non sono mai state pronunciate. Anzi, si parla addirittura di una "porta aperta verso una riconciliazione", ma proprio per L-Gante e Wanda Nara.

"Stavamo per trasferirci insieme"

Pochi giorni fa, L-Gante è stato ospite di una delle trasmissioni di gossip più seguite in Argentina, Mujeres Argentinas in onda su El Trece. "Si è parlato di andare a vivere insieme, il giorno prima di lasciarci eravamo andati a vedere una casa e avevamo discusso di matrimonio", ha raccontato l'artista. Un momento che ha poi regalato una "reunion" a distanza perché la trasmissione ha deciso di contattare in diretta proprio Wanda Nara.

Le parole in diretta di Wanda Nara

Una delle caratteristiche delle trasmissioni di gossip argentina è esattamente quella di andare dritto al punto, senza troppi filtri o mediazioni di sorta. Così, dopo le parole di L-Gante, la produzione ha deciso di chiamare in diretta Wanda Nara, che ha risposto: "La separazione? Non ne abbiamo più parlato. Voglio salutarlo perché sappia quanto gli voglio bene, alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo manager, a tutte le persone che lo circondano".

"Non chiudo la porta a una riconciliazione"

La conduttrice ha voluto sapere se ci fossero possibilità di riconciliazione con L-Gante, Wanda Nara ha risposto repentinamente:

C'è spazio per tutto. Non chiudo la porta a una riconciliazione. Il futuro non si sa. So cosa voglio per il mio presente, per la mia vita, e capisco anche la sua età, il suo lavoro, la vita notturna. Lui è del Boca, io del River, a lui piace l'alcol, io bevo solo un bicchiere. La verità è che sto bene da sola, ma so che voglio formare nuovamente una famiglia, una casa, una stabilità emotiva per i miei figli, sicurezza e tranquillità.

Fake news sui media italiani: nessun riferimento a Icardi

È importante sottolineare che alcune testate italiane hanno erroneamente riportato che L-Gante avrebbe parlato di un possibile riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Si tratta di una notizia completamente priva di fondamento. Nelle sue dichiarazioni a Mujeres Argentinas, riportate da Revista Gente, il cantante non ha mai pronunciato parole in tal senso, né ha fatto alcun riferimento a una riconciliazione tra la sua ex e l'attaccante del Galatasaray. L'unica "porta aperta" di cui ha parlato L-Gante riguarda esclusivamente la possibilità di una futura riconciliazione tra lui stesso e Wanda, come chiaramente espresso quando ha detto: "Non chiudo la porta a una riconciliazione".