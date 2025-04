video suggerito

Mauro Corona: "Cosa viene a fare Milei a omaggiare Papa Francesco? Se viene ce l'ho io la motosega" Il noto scrittore e opinionista ricorda il Pontefice nella sua consueta apertura di "È sempre Cartabianca", sottolineando la sua semplicità e la capacità di parlare a credenti e non credenti. Poi, l'attacco ai detrattori: "Cosa viene a fare Milei se non a fare il pavone?".

Mauro Corona, scrittore e opinionista, è intervenuto nel suo consueto spazio in apertura di È sempre Cartabianca. Puntata speciale perché è quella all'indomani della morte di Papa Francesco. Inevitabile che Mauro Corona parli di lui: "Non è più Papa Bergoglio, ma Papa Orgoglio. Alla fine un uomo rimane un uomo, nonostante il compito così importante. Mi è dispiaciuto molto, pensavo fosse fuori pericolo. Ma lui sapeva bene che noi siamo tracce sulla nave. Era un galantuomo ed era uno di noi. Mi piaceva perché non si faceva portare in portantina. Andava contro i protocolli così barbosi. Mi piaceva perché stava con la terra. Il metodo migliore per fare gli uomini migliori: stare con la terra e con la gente". Lo scrittore ha attaccato duramente Netanyahu, ma sopratutto Milei, che ha dichiarato di presenziare nei prossimi giorni in Vaticano per rendere omaggio alla salma: "Cosa viene a fare?".

La semplicità che ha conquistato anche i non credenti

Corona ha spiegato come mai Papa Francesco piacesse molto ai laici: "Aveva questo potere di purezza e semplicità che anche l'ateo, o il non credente o il laico, anche quelli giravano l'occhio, tendevano l'orecchio. Perché diceva parole che fanno bene. Lui diceva parole che fanno bene anche a me. Ha goduto dell'affetto di tutti, anche i peggiori detrattori a un certo punto hanno fatto silenzio e si sono messi ad ascoltarlo. Questa è una gran cosa".

È una cosa bella che abbia fatto la Santa Pasqua e non è stato dato dal caso, ma da qualcosa di più alto. È morto poco dopo, dopo aver assolto al suo compito. È qualcosa di incredibile.

Un Papa che ha fatto tacere anche i detrattori

"Faranno finta di piangerlo, ma molti si fregano le mani e glielo posso garantire. Quel boia di Netanyahu proibisce di parlare di lui e alcuni capi di Stato lo ricevono addirittura, ma il tempo è galantuomo e anche lui pagherà le sue colpe".

Cosa viene a fare Milei se non a fare il pavone? Dovrebbe stare a casa dopo tutto quello che ha detto di Bergoglio e su Bergoglio. Se viene qui, ce l'ho io la motosega.