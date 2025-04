Sophia Loren ha un ricordo di Papa Francesco: “Porto sempre con me la corona del rosario che mi regalò”

video suggerito

Sophia Loren, in una conversazione con Adnkronos, ricorda Papa Francesco: "Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Papa Francesco per il quale ho avuto sempre una profonda stima". L'attrice ha quindi raccontato di quando, nel 2018, in un'udienza rimasta privata ricevette un dono prezioso: "Mi regalò una corona del Santo Rosario che porto sempre con me". Di quell'incontro non esistono tracce fotografiche.

Le parole di Sophia Loren

Questo è il ricordo personale di Sophia Loren della figura del Pontefice, in un breve commento alla Adnkronos: "Ricordo ancora con grande emozione l'incontro con lui nel 2018 nel corso di un'udienza privata in Vaticano, durante la quale mi regalò una corona del Santo Rosario che porto sempre con me". L'attrice ha quindi voluto sottolineare il suo legame con la fede: "Sono sempre stata credente", ha precisato la Loren, aggiungendo che di Papa Francesco ha particolarmente apprezzato "la sua profonda umiltà, umanità ma soprattutto la capacità di parlare ed essere vicino alla gente".

In una precedente intervista, rilasciata proprio dopo l'udienza privata, spiegò che l'opera di Papa Francesco l'aveva aiutata a rinnovare dentro di sé la Fede. Il breve ma intenso messaggio dell'attrice rivela un legame personale con il Pontefice, simboleggiato da quel rosario ricevuto in dono che, come lei stessa ha affermato, porta sempre con sé come testimonianza tangibile di quell'incontro significativo avvenuto sei anni fa.

La scomparsa di Papa Francesco, figura centrale della Chiesa Cattolica negli ultimi anni, ha suscitato numerose reazioni nel mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, con personalità di ogni ambito che stanno condividendo i loro ricordi. Da Vittorio Sgarbi, che ha ricordato come la morte avvenuta il giorno dopo la Resurrezione lo lega a Cristo in assenza e presenza, alle star internazionali Leonardo Di Caprio e Whoopi Goldberg, il loro cordoglio per la perdita di un leader spirituale che, come ha evidenziato anche Sophia Loren, ha saputo distinguersi per la sua vicinanza alle persone comuni.