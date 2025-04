video suggerito

Da Leonardo DiCaprio a Whoopi Goldberg: le reazioni dei personaggi famosi alla morte di Papa Francesco Dopo la morte di Papa Francesco, tanti volti noti italiani e internazionali hanno voluto rendergli omaggio, rimarcando il suo essere sempre dalla parte degli emarginati e la sua lotta per la pace. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La notizia della morte di Papa Francesco ha causato cordoglio anche nel mondo dello spettacolo. Il Sommo Pontefice si è spento lunedì 21 aprile alle ore 07:35 a causa di un ictus. Tanti i volti noti, italiani e internazionali, che hanno voluto rivolgergli un ultimo saluto. Alcuni di loro, come Leonardo DiCaprio e Whoopi Goldberg, hanno avuto modo di incontrarlo e hanno ricordato con emozione quel momento.

Leonardo DiCaprio ricorda Papa Francesco

Leonardo DiCaprio ha dedicato un lungo post a Papa Francesco. L'attore ha avuto modo di incontrarlo e ritiene che il Sommo Pontefice sia stato un grande ambientalista:

Papa Francesco è stato un leader trasformativo, non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la riforma ambientale e l'attivismo. Ha dimostrato un profondo e incrollabile impegno per la tutela ambientale, in particolare attraverso la sua innovativa enciclica Laudato Si' del 2015. Questo potente documento è stato un chiaro appello a un cambiamento radicale nel nostro rapporto con il pianeta. Sottolineando l'interconnessione di tutte le forme di vita, Papa Francesco ha esortato individui, comunità, istituzioni e leader mondiali a unirsi nella cura della nostra casa comune.

Quindi ha ricordato il loro incontro: "Durante le riprese del mio documentario "Before the Flood" nel 2016, ho avuto l'onore di incontrare Papa Francesco per una conversazione sull'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico. Quell'esperienza è stata illuminante, profondamente toccante e stimolante". Nel corso del suo pontificato, Papa Francesco ha continuato a parlare di tematiche ambientali con l'appello a un'azione immediata "ricordandoci che ‘siamo parte della Natura, inclusi in essa e quindi in costante interazione con essa', e che non dobbiamo guardare il mondo dall'esterno, ma dall'interno". Leonardo DiCaprio ha concluso:

Papa Francesco è stato uno dei più straordinari leader spirituali del nostro tempo. La sua eredità continuerà a ispirare generazioni di ambientalisti in tutto il mondo. Che riposi in pace.

Le parole di Whoopi Goldberg

Anche Whoopi Goldberg ha avuto parole cariche di affetto per il Santo Padre. L'attrice è tra coloro che hanno avuto modo di incontrarlo: "Ricordava che l'amore di Cristo avvolge i credenti e i non credenti. Si sentiva più come Papa Giovanni XXIII, che rendeva reale la fede. Salpa, Papa Francesco, con il tuo amore per l'umanità e la tua risata".

Eva Longoria ringrazia il Sommo Pontefice

Eva Longoria ha ringraziato il Papa pubblicando una foto del loro incontro, accompagnata dalle parole: "Riposa in pace, sua Santità Papa Francesco. Grazie per essere stato un alleato per molti di noi e per aver parlato a favore degli emarginati. La tua compassione, gentilezza e umiltà sarà sempre ricordata".

Antonio Banderas e la foto in cui stringe la mano a Papa Francesco

Anche Antonio Banderas ha voluto rendere omaggio a Papa Francesco, ricordandolo come un pontefice sempre al servizio dei più bisognosi:

Muore Papa Francesco, un uomo che, come capo della Chiesa cattolica, ha dimostrato gentilezza, amore e misericordia verso i più bisognosi.

L'omaggio di Jimmy Fallon

Il celebre conduttore Jimmy Fallon ha pubblicato la foto del suo incontro con Papa Francesco e si è detto onorato di essere riuscito a farlo ridere: "È stato un onore incontrarti la scorsa estate Papa Francesco. Sono felice di averti fatto ridere. Grazie per le tue parole di incoraggiamento. Riposa in pace".

Il messaggio di Gloria Estefan

Gloria Estefan ha voluto ringraziare Papa Francesco per avere messo l'amore al primo posto fino al suo ultimo giorno: "Riposa in pace Papa Francesco. Hai aperto i cuori e le menti e sei stato una guida coraggiosa. Grazie per avere messo l'amore al primo posto fino ai tuoi ultimi momenti su questa terra".

Il senso di smarrimento di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha avuto modo di intervistare Papa Francesco più di una volta. La notizia della sua morte le ha causato grande dolore:

Sono affranto,disorientato. Papa Francesco è stato il Papa che abbiamo sempre aspettato. Un uomo di Dio e del Vangelo. Una persona meravigliosa e unica. Un intellettuale di cuore. È stato la luce nel buio di questo mondo. Una luce che ha illuminato il nostro cammino. Siamo soli.

Al Bano ricorda il Papa come un guerriero animato dalla fede

Tra i personaggi italiani che hanno ricordato Papa Francesco, c'è Al Bano che lo ha descritto come un guerriero: "Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo…e per chi non crede, rifletta sulla forza dello Spirito Santo. Grazie Papa Francesco".

Il dolore di Lino Banfi

Lino Banfi ha spesso parlato del conforto che Papa Francesco gli ha dato mentre affrontava il dolore della morte di sua moglie. Non sorprende, dunque, che oggi senta di aver perso un amico:

Era una amicizia che stava crescendo sempre di più. Mi sento come se fosse scomparso un mio familiare. Riposa in pace.

Il cordoglio di Gigi D'Alessio

Anche Gigi D'Alessio ha avuto modo di incontrare il Papa e oggi ricorda quel giorno come uno dei più emozionanti della sua vita:

Ciao Francesco. Grazie per essere stato il Papa di tutti, nostra guida e punto di riferimento. Averti potuto incontrare e parlare rimarrà tra le emozioni più grandi della mia vita. Riposa in pace.