video suggerito

Quando Papa Francesco disse: “La speranza non delude mai”, la reazione di Fabio Fazio alla sua morte Papa Francesco ha rilasciato l’ultima intervista ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa lo scorso gennaio. Il Pontefice ha parlato della guerra tra Israele e Palestina, del Giubileo, dei migranti e di speranza. Il conduttore lo ha voluto ricordare con un messaggio sui social: “Sono affranto, disorientato. Siamo soli”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

422 CONDIVISIONI condividi chiudi

Papa Francesco, morto il 21 aprile all'età di 88 anni, ha rilasciato l'ultima intervista in diretta tv lo scorso gennaio. Il Pontefice è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa e, collegandosi indiretta dalla residenza Santa Marta, ha parlato a lungo con il conduttore della guerra tra Palestina e Israele, della pace, del Giubileo a Roma nel 2025, dei migranti.

Papa Francesco ricorda il giorno dell'elezione

Ospite di Fabio Fazio, Papa Francesco ha ricordato il momento in cui è stato eletto pontefice nel 2013. "Quale è stato il primo pensiero al momento dell'elezione?", ha chiesto il conduttore. "Ho pensato: sono pazzi ma si faccia ciò che Dio vuole”, ha spiegato il Pontefice. Poi ha raccontato un aneddoto di quel giorno, in cui è inciampato: "Sono inciampato, è vero. È stato il primo inciampo del Papa, ho saluto il cardinale Farrell che era in sedia a rotelle e non ho visto lo scalino".

Papa Francesco parla della tregua tra Palestina e Isreale e dei migranti

Fabio Fazio ha introdotto l'argomento della guerra, spiegando che è stata raggiunta una tregua tra Palestina e Israele a Gaza e, all'epoca dell'intervista, sono state liberate le prime donne a Gaza. "Sulla tregua vorrei ringraziare tanto i mediatori, quelle persone che sono capaci di mediare perché si risolvano le situazioni". Il conduttore ha anche aggiunto: "Ha auspicato la soluzione di due popoli, due Stati. Pensa che dopo 15 mesi tragici, ci sia tra le due parti questa possibilità?". Il Pontefice ha spiegato: "La possibilità c'è e credo sia anche l'unica soluzione. Per fare la pace certe volte si perde qualcosa ma si guadagna di più, ci vuole coraggio".

Il Santo Padre ha anche parlato dei migranti, spiegando: "Va assunto, accompagnato, promosso e integrato. Nella nostra esperienza argentina, che è un paese di migranti, abbiamo questa esperienza di integrazione. Da noi c'è l'italiano, il tano, lo spagnolo, il lagego. E poi? L’ucraina, il russo, ma tutti integrati, tutti".

Papa Francesco parla del Giubileo 2025

"Quale è il significato profondo di questo giubileo per lei?", ha chiesto Fazio al Santo Padre. "Se tu vieni a Roma e vai alla Porta Santa come un turista, senza un senso religioso, non serve a nulla. Ma se tu vai con questa porta santa che hai dentro di te e che tu devi passare, tu devi convertirti, almeno pentirti", ha spiegato papa Francesco. Poi ha parlato della speranza: "Credo che un po' ci manca. Ma in realtà la speranza non delude mai, è l'ancora sulla spiaggia e noi siamo aggrappati alla corda. Sempre. Io faccio questo perché spero qualcosa".

La reazione di Fabio Fazio alla morte di Papa Francesco

Anche Fabio Fazio ha commentato sui social la notizia della morte di Papa Francesco, a cui era molto legato e che più volte è stato ospite di Che Tempo che fa. "Sono affranto, disorientato. Papa Francesco è stato il Papa che abbiamo sempre aspettato. Un uomo di Dio e del Vangelo. Una persona meravigliosa e unica. Un intellettuale di cuore. È stato la luce nel buio di questo mondo. Una luce che ha illuminato il nostro cammino. Siamo soli", ha scritto.