Vittorio Sgarbi ricorda Papa Francesco: "Ha legato il suo destino a quello di Cristo" Il critico d'arte, in via di guarigione dalla depressione, ricorda il Pontefice: "Ha legato il suo destino a Cristo". Anche il mondo dello spettacolo e della cultura piange Papa Francesco: da Amadeus a Lino Banfi, da Albano Carrisi a Whoopi Goldberg.

La notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina alle 7:35 all'età di 88 anni, ha scosso profondamente il mondo intero. I personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport manifestano il loro cordoglio per la perdita di una figura che ha segnato il nostro tempo.

Tra i ricordi più toccanti, in relazione anche al momento molto difficile che sta attraversando, quello di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, in via di guarigione dalla sua depressione e presto pronto a tornare in pubblico, prima alla Milanesiana della sorella Elisabetta e poi con uno spettacolo su La7, ha ricordato lo spirito di servizio e sacrificio del Pontefice:

Andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza.

"Gli volevamo tutti bene": il dolore dei volti noti italiani

Il mondo dello spettacolo italiano si unisce in un abbraccio virtuale al ricordo del Pontefice. Amadeus ha scelto di pubblicare semplicemente una foto che lo ritrae insieme al Santo Padre, lasciando che l'immagine comunicasse il suo stato d'animo meglio di qualsiasi parola. Più esplicito Gianni Morandi, che ha sintetizzato il sentimento collettivo: "Gli volevamo tutti bene". Parole semplici ma cariche di autenticità, che riflettono l'affetto universale che circondava Papa Francesco. Paola Perego ha condiviso una riflessione accompagnata da una foto con il Pontefice: "Da oggi saremo tutti più poveri senza la tua guida e i tuoi insegnamenti".

La testimonianza toccante di Gigi D'Alessio

Particolarmente toccante la testimonianza di Gigi D'Alessio, che ha voluto ricordare l'emozione dell'incontro personale con il Pontefice: "Grazie per essere stato il Papa di tutti, nostra guida e punto di riferimento. Averti potuto incontrare e parlare rimarrà tra le emozioni più grandi della mia vita".

Lino Banfi, che con Papa Francesco aveva stretto un rapporto particolare, non nasconde il suo dolore: "Era un'amicizia che stava crescendo sempre di più. Mi sento come se fosse scomparso un mio familiare. Riposa in pace". Al Bano Carrisi ha voluto sottolineare la dimensione spirituale della figura di Bergoglio: "Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo… e per chi non crede, rifletta sulla forza dello Spirito Santo. Grazie Papa Francesco". Anche il mondo dello sport si unisce al cordoglio. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dedicato al Pontefice un lungo messaggio su X: "Ho avuto la fortuna di incontrare Papa Francesco più volte. In ogni occasione mi ha trasmesso straordinaria umanità. Il suo ultimo messaggio, nella benedizione Urbi et Orbi, sembra un appello che giunge dall'alto"

Whoopi Goldberg ricorda l'inclusività del Pontefice

Il cordoglio supera i confini nazionali. L'attrice americana Whoopi Goldberg ha voluto ricordare l'aspetto più inclusivo del pontificato di Francesco: "È stato quello che, dopo tanto tempo, sembrava ricordare che l'amore di Cristo abbracciava credenti e non credenti. Mi ha fatto pensare a Papa Giovanni XXIII, che ha reso la fede qualcosa di reale. Continua il tuo viaggio, Papa Francesco, con il tuo amore per l'umanità e la tua risata".